Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: iStock

“Đã đến lúc phải cần nỗ lực của quốc tế để đạt được hòa bình trong khu vực Trung Đông. Các đề xuất nghe có vẻ quá tham vọng, nhưng không thể không cố gắng tìm ra giải pháp lâu dài dựa trên sự tồn tại của hai quốc gia cạnh nhau trong hòa bình và an ninh”, hãng tin TASS dẫn lời bà Leyen nói tại cuộc họp với các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ hôm 6/11.

Các nguyên tắc, được gắn với triển vọng giải pháp hai nhà nước, bao gồm việc chấm dứt sự kiểm soát của Hamas đối với vùng lãnh thổ rộng hơn 2,4 triệu dân này và dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do Israel và Ai Cập áp đặt kể từ năm 2007.

Năm nguyên tắc đối với Dải Gaza do Chủ tịch Leyen đề xuất bao gồm: “Không có nơi trú ẩn an toàn cho những tay súng cực đoan; Không có chính phủ do Hamas lãnh đạo; Không có sự hiện diện an ninh lâu dài của Israel; Không có sự ép buộc trục xuất đối với người Palestine; Không có sự phong tỏa kéo dài”.

Tính đến 6/11, Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết, có ít nhất 9.770 người đã thiệt mạng ở Gaza trong một tháng qua, bao gồm khoảng 4.000 trẻ em. Ngoài ra, các số liệu cho thấy cuộc xung đột Israel-Hamas cũng khiến không dưới 100 nhân viên Liên Hiệp Quốc và nhà báo mất mạng.