Elon Musk muốn ‘hủy kèo’ với Twitter, không đơn giản trả 1 tỷ USD là xong

Theo CNBC, Elon Musk không thể “hủy kèo” với Twitter bằng cách đơn giản là bồi thường khoản tiền 1 tỷ USD. Hôm 13/5, CEO Tesla thông báo hoãn mua Twitter để tìm hiểu xem có thật số lượng tài khoản giả mạo/rác trên Twitter chỉ là 5% hay không. Dù vậy, ông tái khẳng định vẫn quyết tâm với thương vụ này.

Tỷ phú có nguy cơ bị Twitter khởi kiện do vi phạm hợp đồng, có thể khiến ông mất hàng tỷ USD.

Trước đó, Musk và Twitter đồng ý khoản phí hủy hợp đồng trị giá 1 tỷ USD nếu một trong hai bên không đi đến cùng giao dịch. Song, phí hủy không đồng nghĩa với Musk ra đi mà không gặp bất kỳ hậu quả nào.

Người mua sẽ trả phí cho đối tượng được chào mua nếu có lý do khách quan khiến thương vụ không thể kết thúc, chẳng hạn can thiệp từ nhà chức trách hay lo ngại về tài chính của bên thứ ba. Người mua cũng có thể rút lui nếu có gian lận, phát hiện thông tin không chính xác. Sự biến động của thị trường – chẳng hạn đợt bán tháo cổ phiếu gần đây khiến Twitter mất hơn 9 tỷ USD vốn hóa – không được xem là lý do hợp lý để Musk cắt đứt quan hệ, dù có phí bồi thường hay không.

Nếu Musk rút lui chỉ vì cảm thấy Twitter quá đắt, Twitter có thể kiện ông hàng tỷ USD bên cạnh phí hủy 1 tỷ USD. Điều này từng xảy ra trong quá khứ, ví dụ, Tiffany kiện tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH năm 2020. Vụ việc được dàn xếp sau khi Tiffany đồng ý “giảm giá” từ 16,2 tỷ USD xuống gần 15,8 tỷ USD.

Lý do Musk tạm hoãn giao dịch có thể nhằm mục đích tương tự: Ông muốn hạ giá mua Twitter. Cổ phiếu Twitter đã giảm hơn 8% trong phiên giao dịch cuối tuần và giảm khoảng 23% so với mức giá Musk đề nghị mua (54,2 USD/cổ phiếu). Một phần của sự sụt giảm là do tình trạng chung của cổ phiếu công nghệ tháng này. Sàn Nasdaq (Mỹ) đã giảm 11% từ ngày 25/4, ngày Twitter chấp nhận đề nghị mua của Musk.

Theo nhà phân tích cao cấp Toni Sacconaghi, đây có lẽ là chiến thuật đàm phán của Elon. Thị trường đã sụt giảm rất mạnh. Bên cạnh đó, có thể ông cũng chịu áp lực hay nghĩa vụ từ các nhà đầu tư khác để hạ giá, ngay cả khi người giàu nhất thế giới không quá quan tâm về giá. Musk đang thảo luận với các nhà đầu tư bên ngoài để hỗ trợ tài chính cho thương vụ mua lại Twitter.

Cũng như thương vụ giữa Tiffany và LVMH, Twitter có thể không có nhiều lựa chọn tốt ngoài đàm phán lại với Musk. Công ty có xu hướng muốn tránh một vụ kiện đắt đỏ. Nhân viên có thể rời đi nếu công ty không có kế hoạch tương lai rõ ràng. Twitter đã cắt giảm chi phí gần đây khi sa thải 2 giám đốc và tạm dừng tuyển dụng.

Kịch bản tốt nhất với Twitter có thể chỉ là chấp nhận mức giá thấp hơn từ Musk.

Du Lam (Theo CNBC)