Elon Musk tìm cách ‘lấy lòng” Bắc Kinh với bài viết đăng trên tạp chí Trung Quốc

Bài báo của CEO Tesla được đăng trên China Wangxing, tạp chí hàng tháng của cơ quan giám sát Internet quyền lực Trung Quốc. Trong đó, tỷ phú 51 tuổi nói rằng ông rất vui khi được chia sẻ “một vài suy nghĩ về công nghệ và tầm nhìn con người” với “những người bạn Trung Quốc”.

Việc bài báo dài 3 trang đăng tải trên tạp chí chính thức của Cục quản lý Không gian mạng Trung Quốc được nhiều người coi là một chiến thắng về quan hệ công chúng của Tesla sau khi công ty này nhiều lần vướng vào các tranh cãi tại thị trường tỷ dân.

Tỷ phú Elon Musk đang tìm cách "lấy lòng" Bắc Kinh. (Ảnh: SCMP)

Quan hệ giữa Musk và Bắc Kinh đạt “đỉnh” vào đầu năm 2019 khi Tesla khởi công xây dựng Gigafactory ở Thượng Hải. Thậm chí, CEO SpaceX đã được đề nghị cấp thẻ xanh trong cuộc gặp với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Tuy nhiên, Tesla nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý Trung Quốc và nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ truyền thông nước này do những vấn đề về chất lượng và an toàn. Các phương tiện của Tesla đã bị cấm ở một số cơ quan chính phủ do lo ngại dữ liệu có thể bị thu thập và chuyển về Mỹ.

Sự ngưỡng mộ của công chúng tại đây với Musk cũng giảm dần, khi Starlink - hệ thống Internet vệ tinh thuộc tập đoàn SpaceX do vị tỷ phú sở hữu, bị một số nhà phân tích Trung Quốc coi là mối đe doạ an ninh quốc gia tiềm tàng.

Musk đã viết bài báo đăng trên Wangxin dưới chức danh CEO Tesla và thành viên của Học viện Kỹ thuật Quốc gia. Bài báo thảo luận về việc khám phá vũ trụ, nhưng không đề cập đến vai trò người đứng đầu SpaceX của Musk.

Cameron Johnson, giảng viên trợ giảng Đại học New York, đối tác của Tidal Wave Solutions trụ sở Thượng Hải cho biết, bài viết của Musk “cho thấy sự hiểu biết độc đáo về cách truyền tải các ý tưởng trong hệ thống Trung Quốc, đặc biệt là từ quan điểm của người nước ngoài”.

Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc khiến các giám đốc điều hành của Mỹ như Elon Musk và Tim Cook tránh nhắc đến những vấn đề “tiêu cực” trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Trung Quốc đang chiếm 1/4 tổng doanh thu của Tesla và nhà máy tại Thượng Hải của hãng xe điện vừa đạt mốc sản xuất chiếc xe thứ 1 triệu trong tổng số 3 triệu chiếc trên toàn cầu.

Vinh Ngô (Theo SCMP)