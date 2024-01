Isis Eloah Ferreira Alves đã gây nhiều chú ý sau khi phẫu thuật vào năm 2022. Jam Press đưa tin cô bé người Brazil có 4 quả thận - một dị tật bẩm sinh rất khó tìm thấy trong tài liệu y khoa. Mẹ của Isis, Thalia Silva Alves, 21 tuổi, tâm sự: “Con gái tôi là trường hợp hiếm gặp và đặc biệt”.

Các bác sĩ nhận ra Isis có vấn đề về thận khi còn trong bụng mẹ nhưng họ không chắc chắn đó là bệnh gì. Chỉ đến khi Isis được phẫu thuật lúc 5 tháng tuổi, các bác sĩ mới xác nhận cô bé có tới hai quả thận phụ.

Hầu hết mọi người sinh ra đều có hai quả thận, một số trường hợp có một quả (xác suất 1 trong 1.000 trẻ).

Theo New York Post, trường hợp như Isis rất hiếm gặp, cả thế giới mới ghi nhận 100 ca như vậy. Các chuyên gia cho rằng, thận dư thừa do sự phân chia bất thường của dây thận trên thành phôi trong thai kỳ.

Sau khi được sinh non bằng phương pháp đẻ mổ tại Bệnh viện Regional de Sobradinho, Isis được đặt trong lồng ấp.

Khi bé cần phẫu thuật lúc 5 tháng tuổi, các bác sĩ tại Bệnh viện da Crianca de Brasilia Jose Alencar mới phát hiện em có 4 quả thận. Số lượng thận nhiều bất thường gây chèn ép dạ dày và ruột của bệnh nhi, khiến bé khó chịu khi ăn uống. Ê-kíp đã cắt bỏ quả thận phía trên bên phải do gây tắc nghẽn dẫn tới tích tụ nước tiểu.

Quả thận bị cắt bỏ của Isis không thể hiến tặng vì các mạch máu bất thường. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc cấy ghép. Thay vào đó, quả thận dư đã được gửi đi phân tích trong phòng thí nghiệm.

Ba quả thận còn lại của Isis hoạt động bình thường.

Bác sĩ tiết niệu nhi khoa Helio Buson, người phẫu thuật cho Isis, nói với truyền thông địa phương: “Mọi người có thể thắc mắc những quả thận này gây ra vấn đề gì trong tương lai hay không. Bệnh nhi có thể gặp bất ổn nhưng cũng có khả năng sẽ sống khỏe bình thường. Vì vậy, cần phải theo dõi trong thời gian dài, nhiều năm, có thể cho đến khi bé trưởng thành”.

Hiện đã 13 tháng tuổi, Isis thường xuyên phải nhập viện vì mỗi lần bị cúm, bé lại viêm phổi. Do em sinh non nên phổi rất yếu. Bệnh nhi cũng phải dùng thuốc an thần kéo dài.