{"article":{"id":"2223122","title":"Minh Triệu, Kỳ Duyên hoá ‘siêu nhân’, Phương Mỹ Chi ăn mặc có 'gu'","description":". Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Triệu diện đồ đôi được thiết kế lạ mắt, nổi bật.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404600185-1373485883250514-3157001432726215972-n-1080-1018.jpg?width=768&s=gh0N1wF88rvc4-QKwtG9OA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404600185-1373485883250514-3157001432726215972-n-1080-1018.jpg?width=1024&s=J91mAyKyYHUbFzUznk0s_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404600185-1373485883250514-3157001432726215972-n-1080-1018.jpg?width=0&s=LoABD8grby9ShcufsstEyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404600185-1373485883250514-3157001432726215972-n-1080-1018.jpg?width=768&s=gh0N1wF88rvc4-QKwtG9OA\" alt=\"snapinstaapp 404600185 1373485883250514 3157001432726215972 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404600185-1373485883250514-3157001432726215972-n-1080-1018.jpg?width=260&s=uTw5RgEE9prdiBZ5PLcX5w\"></picture>

<figcaption><em><a href=\"https://vietnamnet.vn/son-tung-m-tp-tag11148809401715499727.html\">Sơn Tùng M-TP</a> biểu diễn tại một sân khấu ở Hà Nội với phong cách đường phố. Giọng ca ‘Em của ngày hôm qua’ phối áo biker da đỏ cùng skinny jeans và bốt military da. Anh đeo găng tay da, kính đen tạo nét cá tính, mạnh mẽ cho trang phục. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407686695-18407107600046508-5067663239177979419-n-1080-1019.jpg?width=768&s=UwbAIcmLIeL2ZoOhLY9JCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407686695-18407107600046508-5067663239177979419-n-1080-1019.jpg?width=1024&s=BOpYOzr5xMrgVssv6r0bQQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407686695-18407107600046508-5067663239177979419-n-1080-1019.jpg?width=0&s=JDigE7AGBQdse6SJDNXXHw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407686695-18407107600046508-5067663239177979419-n-1080-1019.jpg?width=768&s=UwbAIcmLIeL2ZoOhLY9JCw\" alt=\"snapinstaapp 407686695 18407107600046508 5067663239177979419 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407686695-18407107600046508-5067663239177979419-n-1080-1019.jpg?width=260&s=BqkfeEuaMzDARezv4jyHQw\"></picture>

<figcaption><em>Quỳnh Anh Shyn dạo phố cùng đầm xếp ly bó, với 2 cánh tay làm từ chất liệu dù lạ mắt tựa chiếc bomber. Nữ fashionista phối cùng giày chunky và kính đen, vòng cổ xích, để tóc búi Na Tra trẻ trung.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405802447-333945452683279-7886203130523814752-n-1080-1020.jpg?width=768&s=pozLHT4bGe_NXoPZxQbO2Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405802447-333945452683279-7886203130523814752-n-1080-1020.jpg?width=1024&s=ZwWtxMty19bV4gw3O3m4nQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405802447-333945452683279-7886203130523814752-n-1080-1020.jpg?width=0&s=Zh9SD4eB9D-VL6QP7nElOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405802447-333945452683279-7886203130523814752-n-1080-1020.jpg?width=768&s=pozLHT4bGe_NXoPZxQbO2Q\" alt=\"snapinstaapp 405802447 333945452683279 7886203130523814752 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405802447-333945452683279-7886203130523814752-n-1080-1020.jpg?width=260&s=r2qeSFiCiuFXkgTjAh5kyg\"></picture>

<figcaption><em><a href=\"https://vietnamnet.vn/toc-tien-tag1570845356682587881.html\">Tóc Tiên</a> chọn đầm đen ngắn bó sát dự triển lãm của Touliver. Kính mắt chữ nhật, tất đen cao tận đầu gối và màu son đỏ tạo nên phong cách hơi hướng Nhật Bản, làm nổi bật sự gợi cảm của nữ ca sĩ. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404904214-893011349204635-5172532903701149093-n-1080-1021.jpg?width=768&s=nyU7-csWS6dqBUQvLNFZiw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404904214-893011349204635-5172532903701149093-n-1080-1021.jpg?width=1024&s=KRZALNjNLkfN0cyoHgVjdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404904214-893011349204635-5172532903701149093-n-1080-1021.jpg?width=0&s=YiT4PNSTJ9O9DKvdKCX6nA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404904214-893011349204635-5172532903701149093-n-1080-1021.jpg?width=768&s=nyU7-csWS6dqBUQvLNFZiw\" alt=\"snapinstaapp 404904214 893011349204635 5172532903701149093 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404904214-893011349204635-5172532903701149093-n-1080-1021.jpg?width=260&s=gmC9kypLMQTOwlkSYS5RvQ\"></picture>

<figcaption><em>Erik khiến người hâm mộ bất ngờ vì thân hình vạm vỡ. Anh tận dụng tối đa lợi thế này khi thường xuyên diện áo ba lỗ, khoe cánh tay cơ bắp. Chủ hit ‘Ghen’ kết hợp cùng quần jeans ống loe, bốt dạng platform để tạo sự cân bằng, nhẹ nhàng hơn cho trang phục. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407999454-18397409473064000-1444699199697830985-n-1080-1022.jpg?width=768&s=3wUrgbbVkTk5miTXC2o49A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407999454-18397409473064000-1444699199697830985-n-1080-1022.jpg?width=1024&s=o90LSVi7mhg9TMzuzVRf-g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407999454-18397409473064000-1444699199697830985-n-1080-1022.jpg?width=0&s=TlLLRIjxdKQLD08AjDj6mQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407999454-18397409473064000-1444699199697830985-n-1080-1022.jpg?width=768&s=3wUrgbbVkTk5miTXC2o49A\" alt=\"snapinstaapp 407999454 18397409473064000 1444699199697830985 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-407999454-18397409473064000-1444699199697830985-n-1080-1022.jpg?width=260&s=o9XYK7-wTgtf55uC18ZtMA\"></picture>

<figcaption><em>Phương Mỹ Chi ngày càng ‘nâng cấp’ gu ăn mặc. Giọng ca sinh năm 2003 mặc đơn giản nhưng vẫn thể hiện phong cách cá nhân đáng yêu, năng động. Phương Mỹ Chi đeo băng đô, túi tote, diện áo thun trắng cơ bản cùng chiếc quần ống rộng nhằm tạo hiệu ứng thị giác giúp cô nhìn cao hơn. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404927753-725934089433465-7294800700911782912-n-1080-1023.jpg?width=768&s=UH76KeGWJkpf8g5WypjxlQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404927753-725934089433465-7294800700911782912-n-1080-1023.jpg?width=1024&s=jPEuSbzhQ6pZ6xPQ4iNZbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404927753-725934089433465-7294800700911782912-n-1080-1023.jpg?width=0&s=uCXchhGjL60s4L0uqm3WMA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404927753-725934089433465-7294800700911782912-n-1080-1023.jpg?width=768&s=UH76KeGWJkpf8g5WypjxlQ\" alt=\"snapinstaapp 404927753 725934089433465 7294800700911782912 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-404927753-725934089433465-7294800700911782912-n-1080-1023.jpg?width=260&s=AeqK0t_vut1uaH4PdjEenA\"></picture>

<figcaption><em>Vũ Phụng Tiên luôn diện những trang phục nhiều lớp lạ mắt, với các phụ kiện nổi bật tạo sự cá tính. Nữ ca sĩ kết hợp sơ mi trắng cách điệu cắt xẻ độc đáo với yếm caro đỏ, tất lưới hút mắt, gợi cảm. Điểm nhấn của trang phục là hoạ tiết tựa chiếc ‘yếm đào’ cách điệu giữa ngực, được tạo nên từ loạt phụ kiện hình trái tim. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-401403053-732502902120398-5005028799159287055-n-1080-1024.jpg?width=768&s=FOFZs4Lc7WMN228JWsdXlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-401403053-732502902120398-5005028799159287055-n-1080-1024.jpg?width=1024&s=op-IEF8iE8SNoU6hJlZ4gg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-401403053-732502902120398-5005028799159287055-n-1080-1024.jpg?width=0&s=la5jOuffMxE_P0Z1bPurBA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-401403053-732502902120398-5005028799159287055-n-1080-1024.jpg?width=768&s=FOFZs4Lc7WMN228JWsdXlA\" alt=\"snapinstaapp 401403053 732502902120398 5005028799159287055 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-401403053-732502902120398-5005028799159287055-n-1080-1024.jpg?width=260&s=scKffCS8sNZAL1bToVhgxw\"></picture>

<figcaption><em>Siêu mẫu Minh Tú kết hợp độc đáo giữa corset cách điệu, tất lưới và giày thể thao màu tương phản. Đặc biệt, phần váy xếp ly chỉ được may ở đằng sau của trang phục, nhằm khoe ‘đôi chân kiếm Nhật’ của cô. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405769721-1027774698554957-896044876960661488-n-1080-1025.jpg?width=768&s=nv68zy49ifuXfu_uYU_F6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405769721-1027774698554957-896044876960661488-n-1080-1025.jpg?width=1024&s=CVJdtwQbXFAnX3PlJi1DQQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405769721-1027774698554957-896044876960661488-n-1080-1025.jpg?width=0&s=0nG5s9T5B_KgpAhb_sUF1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405769721-1027774698554957-896044876960661488-n-1080-1025.jpg?width=768&s=nv68zy49ifuXfu_uYU_F6w\" alt=\"snapinstaapp 405769721 1027774698554957 896044876960661488 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405769721-1027774698554957-896044876960661488-n-1080-1025.jpg?width=260&s=VNPP0MOXitpjoYhboEBsRw\"></picture>

<figcaption><em>Châu Bùi để tóc mái ngang với 2 bên được để dài, uốn cong lạ mắt. Cô để lộ eo thon khi diện crop top cúp ngực, phối cùng quần ống rộng nylon dài che giày, túi xách có cùng dạng hoạ tiết và màu sắc. Cô hoàn thiện trang phục bằng choker bản to nhẹ nhàng để phần trên không bị trống trải. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405813690-328388596636716-166062557873584738-n-1080-1026.jpg?width=768&s=HBhDCB8nxi37yqxeZElDrA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405813690-328388596636716-166062557873584738-n-1080-1026.jpg?width=1024&s=4nYjA8v2pSU2ML9YVQTO0g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405813690-328388596636716-166062557873584738-n-1080-1026.jpg?width=0&s=NS7u0sRCJRT35bVFsgWeqw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405813690-328388596636716-166062557873584738-n-1080-1026.jpg?width=768&s=HBhDCB8nxi37yqxeZElDrA\" alt=\"snapinstaapp 405813690 328388596636716 166062557873584738 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405813690-328388596636716-166062557873584738-n-1080-1026.jpg?width=260&s=RBhlVeTgFsTke0CjHBqNgQ\"></picture>

<figcaption><em>Lương Thuỳ Linh háo hức đón Giáng sinh sớm khi cầm theo túi cây thông mini. Hoa hậu chọn sắc đỏ cho chiếc dây cài tóc dài, chân váy và túi xách. Cô trang điểm nhẹ nhàng, diện áo len cộc tay phù hợp thời tiết, giày búp bê nữ tính. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405795583-888805766091642-5315701381892916338-n-1080-1027.jpg?width=768&s=2h3HRO3O-kTH5MWskV5BNg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405795583-888805766091642-5315701381892916338-n-1080-1027.jpg?width=1024&s=gzoBHcpnY_TpyXr08EAAOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405795583-888805766091642-5315701381892916338-n-1080-1027.jpg?width=0&s=HDmqEPeUgiNpxHY2PTlP7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405795583-888805766091642-5315701381892916338-n-1080-1027.jpg?width=768&s=2h3HRO3O-kTH5MWskV5BNg\" alt=\"snapinstaapp 405795583 888805766091642 5315701381892916338 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/snapinstaapp-405795583-888805766091642-5315701381892916338-n-1080-1027.jpg?width=260&s=hZwB7bQR_U2SjnSZxhh2dw\"></picture>

<figcaption><em>Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu <a href=\"https://vietnamnet.vn/minh-trieu-tag8511870835478245500.html\">Minh Triệu</a> tiếp tục diện đồ đôi độc đáo, cùng hoá hai nữ ‘siêu nhân’. Cả hai khoe hình thể qua bộ đồ bó sát được cut-out lạ mắt, cùng các đường phản quang nổi bật. Bên ngoài là chiếc áo choàng bản to cùng tông màu và cũng được thiết kế phản quang.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>Thanh Phi</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701748675545\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2216564\"><a href=\"/ky-duyen-minh-trieu-dien-do-doi-nam-tinh-ung-ho-hoc-tro-tuan-ngoc-2216564.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/ky-duyen-minh-trieu-dien-do-doi-nam-tinh-587.jpg?width=0&s=wThykNXbrd7df_Ijv4aaog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/ky-duyen-minh-trieu-dien-do-doi-nam-tinh-587.jpg?width=260&s=jCjaPUlzm6Dt9IA2g7RQ3w\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/ky-duyen-minh-trieu-dien-do-doi-nam-tinh-ung-ho-hoc-tro-tuan-ngoc-2216564.html\">Kỳ Duyên, Minh Triệu diện đồ đôi nam tính</a><span class=\"summary__content-desc\">Kỳ Duyên, Minh Triệu chọn phong cách menswear tương đồng đến ủng hộ học trò Tuấn Ngọc tại show diễn \"The Flow Of Time\" ở TP.HCM.</span></div>

người mẫu sinh năm 2001 nổi bật với vóc dáng cao ráo, đặc biệt là đôi mắt 'biết nói' thu hút người đối diện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-2221844.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nguoi-mau-sinh-nam-2001-cuon-hut-voi-doi-mat-biet-noi-1545.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221584","title":"8 điểm đặc biệt tạo nên bộ váy lễ đường ‘vạn người mê’ của Doãn Hải My","description":"Trong lễ cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11, cô dâu Doãn Hải My tiếp tục khiến công chúng phải thổn thức trước nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng trong bộ váy cưới lễ đường đầy thanh lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-2221584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/8-diem-dac-biet-tao-nen-bo-vay-le-duong-van-nguoi-me-cua-doan-hai-my-875.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221149","title":"Hai quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023 hội ngộ, tạo dáng thân mật","description":"Tiến Trường và Kim Anh gặp lại sau 1 tháng đăng quang quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2023, cùng tạo dáng thân mật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-2221149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hai-quan-quan-sieu-mau-the-hinh-viet-nam-2023-hoi-ngo-tao-dang-than-mat-328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:04:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221321","title":"Xuân Lan muốn tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp","description":"Siêu mẫu Xuân Lan tổ chức show diễn thời trang tại nhiều quốc gia và dự án sách ảnh nhằm tôn vinh người mẫu chuyên nghiệp qua các thế hệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-2221321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xuan-lan-muon-ton-vinh-nhung-nguoi-mau-chuyen-nghiep-1660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221160","title":"Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa muốn có cái nhìn công bằng cho người HIV/AIDS","description":"4 năm đồng hành cùng ngày hội 'Sống trọn vẹn', Bùi Quỳnh Hoa muốn nâng cao sự hiểu biết, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 1/12 - Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bui-quynh-hoa-muon-co-cai-nhin-cong-bang-cho-nguoi-co-hiv-aids-2221160.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hoa-hau-bui-quynh-hoa-muon-co-cai-nhin-cong-bang-cho-nguoi-hivaids-1001.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220990","title":"Phan Kim Oanh bật khóc khi được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ hoa hậu","description":"Trước giây phút trao vương miện cho tân Mrs Grand International 2023, Phan Kim Oanh được bổ nhiệm thêm 1 nhiệm kỳ Hoa hậu Quý bà Hoà bình quốc tế nữa vì những thành tích của mình trong năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-kim-oanh-bat-khoc-khi-duoc-bo-nhiem-them-mot-nhiem-ky-hoa-hau-2220990.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/phan-kim-oanh-bat-khoc-khi-duoc-bo-nhiem-them-mot-nhiem-ky-hoa-hau-780.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:54:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220912","title":"Diễn viên Thanh Hương sánh đôi với siêu mẫu Đình Quyền","description":"Trình diễn cùng lúc hai bộ sưu tập, diễn viên Thanh Hương và siêu mẫu Đình Quyền khoe thần thái ngôi sao.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thanh-huong-sanh-doi-voi-sieu-mau-dinh-quyen-2220912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dien-vien-thanh-huong-sanh-doi-voi-sieu-mau-dinh-quyen-345.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220893","title":"Áo dài Việt Nam được trình diễn quảng bá trên đất Mỹ","description":"Bộ sưu tập áo dài 'Việt Nam đất nước tôi' do nhà thiết kế Tuấn Hải thực hiện sẽ được trình diễn trong sự kiện 'Vegas LVIII Pregame Warm Up' và 'Tết Celebration' tại Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ao-dai-viet-nam-duoc-trinh-dien-quang-ba-tai-su-kien-my-2220893.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ao-dai-viet-nam-duoc-trinh-dien-quang-ba-tren-dat-my-1585.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220623","title":"Vẻ đẹp nóng bỏng của người đẹp 22 tuổi bị mù một mắt thi hoa hậu","description":"PARAGUAY - Mónica Leguizamón gây chú ý với gương mặt bị mù một bên do từng cắt bỏ mắt cùng khối u. Cô sẽ dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia Paraguay 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-nong-bong-cua-nguoi-dep-22-tuoi-bi-mu-1-mat-thi-hoa-hau-2220623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ve-dep-nong-bong-cua-nguoi-dep-22-tuoi-bi-mu-mot-mat-thi-hoa-hau-697.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T13:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220590","title":"MC Mai Ngọc khoe dáng cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh","description":"Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Mai Ngọc cùng nhiều gương mặt nổi tiếng đã trình diễn bộ sưu tập “Hừng đông” của NTK Dũng Nguyễn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/btv-mai-ngoc-khoe-dang-cung-hoa-hau-luong-thuy-linh-2220590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mc-mai-ngoc-khoe-dang-cung-hoa-hau-luong-thuy-linh-617.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220444","title":"Thí sinh Miss Earth 2023 rực rỡ nhập cuộc, Lan Anh diện áo dài trắng","description":"Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lan Anh diện áo dài trắng gửi lời chào đến người hâm mộ. Thí sinh đọ sắc, rạng rỡ trong ngày nhập cuộc đầu tiên của Miss Earth 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-earth-2023-ruc-ro-nhap-cuoc-lan-anh-dien-ao-dai-trang-2220444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thi-sinh-miss-earth-2023-ruc-ro-nhap-cuoc-lan-anh-dien-ao-dai-trang-1503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T22:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220039","title":"Gen Z truyền cảm hứng về tính bền vững trong thời trang","description":"Hơn 20 nhà thiết kế Gen Z vừa có buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang truyền cảm hứng về tính bền vững tại Bảo tàng Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gen-z-truyen-cam-hung-ve-tinh-ben-vung-trong-thoi-trang-2220039.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/gen-z-truyen-cam-hung-ve-tinh-ben-vung-trong-thoi-trang-194.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:12:16","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220040","title":"Lê Hữu Đạt giành ngôi vị Á vương 4 ‘Nam vương toàn cầu 2023’","description":"Chung kết Mister Global 2023 (Nam vương toàn cầu 2023) vừa diễn ra tại Thái Lan, đại diện Việt Nam Lê Hữu Đạt đã xuất sắc giành ngôi vị Á vương 4.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-huu-dat-gianh-ngoi-vi-a-vuong-4-nam-vuong-toan-cau-2023-2220040.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/le-huu-dat-gianh-ngoi-vi-a-vuong-4-nam-vuong-toan-cau-2023-1675.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219953","title":"Dàn hoa hậu quốc tế xinh đẹp 'đổ bộ' Việt Nam dự thi Miss Earth 2023","description":"Các thí sinh Miss Earth 2023 khởi hành đến Việt Nam để chinh phục chiếc vương miện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-hoa-hau-quoc-te-xinh-dep-do-bo-viet-nam-du-thi-miss-earth-2023-2219953.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/dan-hoa-hau-quoc-te-xinh-dep-do-bo-viet-nam-du-thi-miss-earth-2023-1523.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T22:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219850","title":"Quốc Trí mang 60kg hành lý dự thi Nam vương Du lịch Thế giới","description":"Á quân Gương mặt truyền hình 2022 Quốc Trí có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để lên đường sang Brazil tham gia Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-tri-mang-60kg-hanh-ly-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2219850.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/quoc-tri-mang-60kg-hanh-ly-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T17:00:09","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219752","title":"Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc cùng làm vedette","description":"Hai nàng hậu cùng đảm nhận vai trò trình diễn vedette cho BST 'Ký hoạ quê hương' của NTK Thạch Linh là Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-tieu-vy-bao-ngoc-cung-lam-vedette-2219752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hoa-hau-tieu-vy-bao-ngoc-cung-lam-vedette-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219585","title":"Hoa hậu Thanh Thuỷ nấu cơm chay, tiễn Ngọc Hằng thi Miss Intercontinental","description":"Ngoài Thanh Thuỷ, gia đình, người thân cùng dàn hoa và á hậu cũng đến cổ vũ cho nàng hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-thanh-thuy-nau-com-chay-tien-ngoc-hang-thi-miss-intercontinental-2219585.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/hoa-hau-thanh-thuy-nau-com-chay-tien-ngoc-hang-thi-miss-intercontinental-451.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:55:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219194","title":"Thanh Hằng, Hương Giang diễn thời trang cực ấn tượng ở Yên Tử","description":"Sau lễ cưới với chồng nhạc trưởng, siêu mẫu Thanh Hằng tất bật trở lại với sàn diễn. Cô vừa đảm nhận vị trí quan trọng trong show của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hang-huong-giang-dien-thoi-trang-cuc-an-tuong-o-yen-tu-2219194.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/thanh-hang-huong-giang-dien-thoi-trang-cuc-an-tuong-o-yen-tu-718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T18:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219166","title":"Diễn viên Thùy Trâm không ganh tỵ với Hoa hậu Ngọc Châu","description":"Diễn viên, người mẫu Thùy Trâm nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Người đẹp chia sẻ bản thân không ganh tỵ với Hoa hậu Ngọc Châu dù cả hai cùng xuất thân từ Vietnam Next Top Model 2016.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thuy-tram-khong-ganh-ty-voi-hoa-hau-ngoc-chau-2219166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/dien-vien-thuy-tram-khong-ganh-ty-voi-hoa-hau-ngoc-chau-702.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T18:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219114","title":"Phan Kim Oanh bồi hồi trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm","description":"Hoa hậu Phan Kim Oanh không giấu được sự hồi hộp và xúc động khi chuẩn bị hết nhiệm kỳ Mrs Grand International 2022 - Hoa hậu Quý bà Hoà bình Quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-kim-oanh-boi-hoi-truoc-khi-trao-vuong-mien-cho-nguoi-ke-nhiem-2219114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/phan-kim-oanh-boi-hoi-truoc-khi-trao-vuong-mien-cho-nguoi-ke-nhiem-520.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218986","title":"Hơn 20 nhà thiết kế trưng bày tác phẩm thời trang bền vững","description":"\"Thời trang bền vững không nhất thiết phải độc quyền và đắt tiền\", thông điệp của Tuần lễ thời trang tốt nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thời trang","detailUrl":"/giai-tri/thoi-trang","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/thoi-trang","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-20-nha-thiet-ke-trung-bay-tac-pham-thoi-trang-ben-vung-2218986.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/hon-20-nha-thiet-ke-trung-bay-tac-pham-thoi-trang-ben-vung-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

