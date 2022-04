Erik ten Hag và trò chơi vương quyền với MU

Từ ứng viên xếp sau…

Erik thắng trong trận đấu đầu tiên (trở thành HLV trưởng MU)

Erik ten Hag không xuất hiện trong danh sách những ứng viên đầu tiên của MU. Cho đến tận ngày phỏng vấn, Mauricio Pochettino (PSG), người Sir Alex rất thích và một số thành viên Hội đồng quản trị MU cũng kết từ lâu, được cho vẫn chiếm ưu thế.

Các cầu thủ MU cũng nghiêng về cựu thuyền trưởng Tottenham, tin rằng một người đã quá tường tận Premier League sẽ giúp cho Quỷ đỏ có bước tiến mới.

Erik ten Hag là ai, với không ít người cái tên này còn khá lạ lẫm sau khi chỉ biết ông đang dẫn dắt Ajax, nên họ phải làm thêm thao tác ‘Tìm kiếm’.

Các cầu thủ MU cũng đã phải gọi cho Van de Beek đang chơi cho Everton theo dạng cho mượn, để hỏi về Erik ten Hag cũng như phương pháp huấn luyện của ông…

MU trong mùa giải đầy thăng trầm, đang nỗ lực hết sức để tránh đi vào vết xe đổ cũ, vết xe thời hậu Sir Alex hết lần này đến lần khác tưởng đã tìm “đúng người” nhưng rốt cuộc vẫn chung bài học: thất bại.

Là David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer, rồi Ralf Rangnick được chỉ định tạm quyền đến hết mùa. Chưa kể xen trong đó, Ryan Giggs, Michael Carrick đều chỉ đạo MU một số trận…

Đừng quên, số tiền bồi thường cho các lần sa thải HLV, MU phải trả không ít!

Pochettino, là Pochettino chứ không phải Erik ten Hag, đã nổi lên như một sự lựa chọn phù hợp hơn cả…

Erik ten Hag đã thắng như thế nào

Pochettino bị đánh giá thua vì quá thụ động

Chính xác thì nó được quyết định qua buổi phỏng vấn của MU với Erik ten Hag. Một cuộc gặp gỡ được Athletic tiết lộ, tay lái trưởng Ajax khiến các sếp MU choáng.

Choáng vì Erik ten Hag không ngại nói ‘sự thật phũ’ về MU. Và điều đáng kể hơn, ông biến cuộc nói chuyện thành thế chủ động, như thể mình đang là người ‘phỏng vấn’ MU thì đúng hơn!

Ngoài kế hoạch tái thiết tìm lại vinh quang cho MU gây chú ý, Erik ten Hag chinh phục lãnh đạo CLB này ở sự tự tin, cá tính, cho người ta cảm giác nói được làm được.

Theo báo chí Anh, MU đã ưng ngay Erik ten Hag khi còn chưa làm phỏng vấn tương tự với ứng viên số 1, Pochettino…

Một điều đáng kể, như chính vị tân thuyền trưởng Quỷ đỏ tiết lộ mới đây, ông đã ra điều kiện gắt với MU: được toàn quyền quyết định liên quan đến chuyển nhượng của đội bóng.

Nên nhớ, trước đó các quyết định mua sắm cuối cùng thuộc về lãnh đạo MU – cụ thể là Phó Chủ tịch – GĐĐH Ed Woodward, người giờ đã phải nhường lại ghế cho Richard Arnold.

Erik ten Hag từ chỗ không phải là ứng viên tiềm năng đã trở thành người chiến thắng với những yêu cầu quan trọng của ông đều được đáp ứng.

Trò chơi vương quyền của Erik ten Hag

Chiến lược gia người Hà Lan được kỳ vọng sẽ 'sửa sai' cho MU thời hậu Sir Alex, liệu ông có làm được?

Việc Erik ten Hag được chọn ngồi ‘ghế nóng’ MU hoàn toàn không phải vận may mang đến. Tất cả do ông có chủ đích mà thành.

Để có thể ‘chộp’ lấy cơ hội này, Erik ten Hag đã để truyền thông Hà Lan loan đi, ông bắt đầu đi học tiếng Anh. Bản thân ông trong lúc đó hẳn tranh thủ tìm hiểu về Quỷ đỏ và một kế hoạch được phác ra chuẩn bị cho cuộc gặp mặt trực tiếp.

Erik ten Hag cũng tự tin thể hiện cá tính của mình, cho thấy ông muốn công việc này, khác hẳn Pochettino. Chiến lược gia Argentina từ là lựa chọn số 1 của MU nhưng để thua Erik ten Hag bởi quá… bị động.

Pochettino cứ nghĩ, MU quá hiểu về ông nên sẽ tự tìm tới, thay vì bắn tín hiệu rõ ràng hơn. Người đang dẫn dắt PSG được cho đã ‘tối tăm mặt mũi’ trước chiến thắng của Erik ten Hag.

Sự yên ắng của Pochettino trong lúc lãnh đạo MU cần “cú hích” niềm tin, rằng họ đang chọn đúng người. Erik ten Hag đã làm thay cả điều ấy.

Erik ten Hag “chọn” MU vì nơi đây cho ông một cuộc phiêu lưu mới, hấp dẫn sau hơn 4 năm tạo dấu ấn ở Ajax.

Telegraaf nói rõ, Erik ten Hag làm bóng đá vì yêu, khi tiền bạc không phải là mối bận tâm bởi nhà ông thuộc một trong những gia đình giàu có nhất ở Hà Lan nhờ thành công kinh doanh bất động sản và các công ty tài chính khác.

Erik ten Hag chọn MU vì thế cũng là cái may cho CLB này. Chưa biết liệu chiến lược gia Hà Lan có thành công ở Old Trafford khi Quỷ đỏ đang tồn tại lắm vấn đề đáng lo. Nhưng có một điều chắc chắn, ông sẽ mang đến một phong cách bóng đá đẹp mắt, rực lửa ở Old Trafford.

Chỉ cần khởi đầu ấy thôi, người ta cũng cảm thấy sức sống của Quỷ rồi sẽ hồi sinh trở lại.

Gia Tuệ (Nha Trang)