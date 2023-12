2 lần tăng giá điện, EVN vẫn báo lỗ lớn năm 2023

Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính.

Mặc dù được điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5% nhưng EVN vẫn có kết quả lỗ trong năm 2023. EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng.

Nhiều hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá theo đề xuất mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất rõ các loại hàng hóa, dịch vụ kê khai giá. Theo đó, hàng hoá, dịch vụ phải kê khai giá gồm: hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức, cá nhân định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng; hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp quyết định theo giá tham chiếu; xi măng, thép xây dựng; than; đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; muối ăn...

'Ông lớn' Vinafood 1 phải thoái sạch vốn tại 14 doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) giai đoạn đến hết năm 2025.

Mục tiêu của đề án là xây dựng Vinafood 1 là doanh nghiệp mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế về chế biến, kinh doanh, xuất khẩu lương thực, nông sản của Việt Nam, duy trì vị trí là 1 trong 3 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thu mua và xuất khẩu gạo. Theo đó, tổng công ty này sẽ thoái 100% vốn góp tại 14 doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu sớm làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư; tiến tới việc rà soát, làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán, góp phần nâng cao tính an toàn, minh bạch của thị trường. (Xem thêm)

Điện mặt trời chưa thể đưa vào Quy hoạch điện VIII vì chưa biết dự án nào sai phạm

Bộ Công Thương vừa gửi Chính phủ báo cáo thêm về các đề xuất tại dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Với nguồn điện mặt trời tập trung, báo cáo của Bộ Công Thương nêu lý do kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chưa xét tiến độ dự án cụ thể.

Điện mặt trời chưa thể đưa vào Quy hoạch điện VIII (Ảnh: Hoàng Hà)

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chưa gồm danh mục các dự án điện mặt trời tập trung đã có chủ đầu tư. Lý do là các tỉnh không có cam kết chắc chắn về tình trạng sai phạm, hiệu quả đầu tư... (Xem thêm)

Dưa hấu Việt có 'visa' xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12-13/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Việc ký kết nghị định thư trên là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp truyền thống của Việt Nam và chuẩn hóa các quy định về xuất khẩu nông sản giữa hai nước.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động từ thiện

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo Bộ Tài chính, vẫn còn tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động nhân đạo, từ thiện để trục lợi, gây lo lắng, bất an trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. (Xem thêm)

Sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định bị phạt tới 150 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 120-150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng Quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật.

Gần 150 cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đã xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán

Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm 30/11/2023, có hơn 240 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thuộc Cục Thuế TP.Hà Nội quản lý với hơn 450 cửa hàng và gần 2000 cột bơm.

Trong đó hiện có gần 150 cửa hàng áp dụng được thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Từ 11/12, du khách mang hộ chiếu được đi qua cửa khẩu Bắc Luân 2

Cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ cho khách dùng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới đi qua.

UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, từ ngày 11/12, người dân và du khách khi có hộ chiếu và sổ thông hành sẽ được phép thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Trước đó, cửa khẩu này chỉ xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Riêng đối với Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi. (Xem thêm)

Bộ Công Thương giao EVN đề xuất làm đường dây mới, tăng nhập khẩu điện từ Lào

Bộ Công Thương giao EVN trong tháng 12 phải đề xuất về việc triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam để kêu gọi đầu tư nhằm nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào diễn ra ngày 9/12.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Ngày 9/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc.

"Các địa phương đều phải triển khai thực hiện tốt Đề án xuất khẩu chính ngạch mà Bộ Công Thương xây dựng và đã được Chính phủ thông qua”, Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh. (Xem thêm)