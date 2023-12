- Cua Cà Mau được công ty khởi nghiệp đưa sang Mỹ

Ngày 16/12, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vua Cua (TP.HCM) thông tin sau 2 năm chuẩn bị, lô hàng cua Cà Mau và ốc hương chế biến sẵn, đông lạnh đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ. Chuyến hàng đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không để kịp phục vụ người tiêu dùng mùa Noel. Sau Tết, hàng sẽ được vận chuyển bằng đường tàu biển để tiết kiệm chi phí vì sản phẩm đông lạnh có hạn sử dụng 12 tháng (theo Người Lao Động).

- 'Ông lớn' Lương thực miền Bắc phải thoái sạch vốn tại 14 doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 1616 phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) giai đoạn đến hết năm 2025. Theo đó, tổng công ty này sẽ thoái 100% vốn góp tại 14 doanh nghiệp (theo Tuổi Trẻ).

- Bình quân thưởng Tết khoảng 6-6,5 triệu đồng/người

Thưởng Tết năm nay sẽ không cao và có khả năng ngang bằng năm trước, bình quân khoảng 6-6,5 triệu đồng/người. Thông tin trên là nhận định của ngành lao động trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do những tác động từ tình hình kinh tế thế giới (theo VTV).

- Quản dự trữ xăng dầu: Bộ Tài chính 'đẩy lại' Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ quốc gia (DTQG) mặt hàng xăng dầu từ Bộ Công Thương sang Bộ Tài chính. Nhưng Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương làm việc này mới phù hợp. (Xem thêm)

- Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ nguyên nhân chưa huy động điện mặt trời Trung Nam

Bộ Công Thương vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp về việc hợp tác mua bán điện, than giữa Việt Nam và Lào, đảm bảo an ninh cung ứng điện và cấp than, khí cho điện năm 2024. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN phối hợp với cơ quan chức năng là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cần hoàn thành báo cáo về dự án điện mặt trời Trung Nam (theo Tuổi Trẻ).

- Nhiều doanh nghiệp của Petrovietnam 'tiết lộ' doanh thu khủng, lãi lớn

Nhiều doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chấm dứt được đà suy giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, suy thoái kinh tế và có doanh thu tăng trưởng mạnh, lãi lớn trong năm 2023. Đó là thông tin được chia sẻ tại diễn đàn trực tuyến tổ chức ngày 16/12, tại Hà Nội (theo Thanh Niên).

- Đại gia xăng dầu trong vụ bắt ông Lê Đức Thọ cầm cố 33 triệu lít dầu ở BIDV

Liên quan đến việc bắt giữ cựu Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ, Xuyên Việt Oil cũng được dư luận nhắc đến khi trở thành “con nợ” lên đến hàng nghìn tỷ đồng tại các ngân hàng. Trong đó, BIDV là một trong những chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp này khi số dư nợ lên tới 2.000 tỷ đồng. Tài sản cầm cố cho khoản vay của Xuyên Việt Oil tại BIDV gồm sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng gửi tại Sacombank, gần 33 triệu lít dầu DO. (Xem thêm)

- Thủ tướng yêu cầu phấn đấu tăng thu thương mại điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2024. Thủ tướng yêu cầu khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng dầu... (theo Dân Trí).

- Vietcombank sắp thu phí 'chát' 700 đồng/tin nhắn SMS biến động số dư

Kể từ 1/1/2024, mức phí gửi tin nhắn SMS của Vietcombank sẽ có sự thay đổi. Ngoài mức 10.000 đồng cho 20 tin nhắn, người dùng nhận tin nhắn từ thứ 21 trở đi sẽ phải trả phí 700 đồng/tin nhắn. (Xem thêm)

- Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt 'đua' lãi suất thấp kỷ lục cùng nhóm Big4

SCB - nhà băng đang bị kiểm soát đặc biệt - từ một ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất vào đầu năm 2023 (có thời điểm lên đến 12%/năm), đã gây sốc khi giảm lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn với mức thấp nhất chỉ 2,25%/năm, tức thấp hơn mức lãi suất huy động của đa số ngân hàng trong nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV). (Xem thêm)

- Agribank đại hạ giá đất phố cổ, với mức giảm 53 tỷ đồng

Khu đất tại phố cổ Hà Nội được Agribank AMC chào đấu giá 54 tỷ đồng, giảm 53 tỷ đồng so với thời điểm lần đầu được thông báo đấu giá từ năm 2022. Căn nhà được rao bán có địa chỉ tại phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm trên khu đất 160m2 với diện tích sàn hơn 287m2, tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt (theo Lao Động).

- Gửi tiền tiết kiệm vào công ty tài chính, nguy cơ trắng tay

Hàng chục người ở Đà Nẵng gửi tiền tiết kiệm vào Công ty tài chính VietNam Capital nhưng đến kỳ rút gốc và lãi thì không được thanh toán. Theo phản ánh, sau khi gửi tiền, công ty này viết phiếu thu và cấp sổ ghi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và mức lãi suất tùy theo số tiền gửi, từ 9,5-12,5%/năm. Đến khi đáo hạn, người dân đến trụ sở chi nhánh VietNam Capital nói trên để rút gốc và lãi nhưng không được. (Xem thêm)

- Vietnam Airlines hi vọng cổ phiếu vẫn trên sàn, lên kế hoạch thoát lỗ từ 2024

Sau 4 lần trì hoãn, ngày 16 /12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã HVN) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại diện VNA tin tưởng rằng các cơ quan nhà nước, các cơ quan liên quan nghiên cứu đánh giá yếu tố khách quan tình trạng lỗ của hãng. Vị này cũng kỳ vọng cổ phiếu của VNA vẫn tiếp tục được duy trì trên sàn chứng khoán. (Xem thêm)

- Cận Tết, triệu hộ chăn nuôi vẫn gồng lỗ, giá gà, lợn chìm sâu dưới đáy

Tết đã cận kề nhưng giá gà và lợn hơi xuất chuồng vẫn chìm sâu dưới đáy. Hàng triệu hộ chăn nuôi tiếp tục gồng lỗ nặng. (Xem thêm)

- Chanh Quảng Đông đắt đỏ và nỗi buồn cam sành ‘ngọt nước’ giá bằng cốc trà đá

Chỉ với trend trà chanh giã tay đã đẩy giá chanh Quảng Đông (Trung Quốc) lên mức khá đắt đỏ. Trong khi, quả cam sành “ngọt nước” miền Tây giá chỉ bằng cốc trà đá và điệp khúc “giải cứu” lại tái diễn. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đảo chiều giảm nhẹ sau khi tăng liên tiếp vào 3 phiên trước. Giá dầu Brent về mức 76 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 71 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 16/12 trên thị trường thế giới giảm trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá vàng SJC giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.