Các giải thưởng Eximbank đạt được trong năm 2024 - “Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2024” do Enterprise Asia trao tặng. - “Sao Khuê 2024” về lĩnh vực ngân hàng số do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn. - “Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2024” do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam trao tặng. - “Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam 2023 - Most Volume Traded” và “Ngân hàng Năng động nhất thị trường ngoại hối Việt Nam 2023 - Most Active Bank” do Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG) trao tặng. - “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc - STP Award” do các ngân hàng đối tác hàng đầu thế giới trao tặng gồm: Bank of New York Mellon, Wells Fargo và JP Morgan. - “Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024” do Tổ chức Enterprise Asia (EA) trao tặng. - Top 10 Hàng đầu Việt Nam Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam 2024 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn. - Top 10 “The Best of Viet Nam” năm 2024 do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo bình chọn. - Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam do Viện Sáng tạo và chuyển đổi số bình chọn. - Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.