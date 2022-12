Facebook, Google, TikTok đã nộp bao nhiêu tiền thuế ở Việt Nam?

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo tình hình triển khai áp dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài.

Báo cáo của Tổng cục Thuế tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 ngày 15/12 cho thấy, trong năm 2022, Tổng cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế.

Tổng số thuế mà các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế là 3.444 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài lớn như: Meta (Facebook), Google, TikTok, Microsoft, eBay,... đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.

42 nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.444 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Để đáp ứng cho việc tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định số 91 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã xây dựng Cổng Dữ liệu thông tin thương mại điện tử và vận hành, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử.

Cổng Dữ liệu thông tin thương mại điện tử đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, Cổng Dữ liệu thông tin thương mại điện tử cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.

Về tình hình thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho hay, trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.