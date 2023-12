PHA (Polyhydroxyalkanoates) là nhựa sinh học có khả năng phân hủy trong điều kiện môi trường bình thường, không gây độc hại. Nhựa PHA có các tính chất cơ học vượt trội và được ứng dụng trong 1 số ngành: In 3D, in bao bì hoặc y tế, làm đẹp...

Sau 2 năm khởi nghiệp, hiện công ty xếp thứ 3 thế giới

Năm 2015, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015, Lan Vũ Hiên đỗ Học viện Khoa học Đời sống thuộc Đại học Thanh Hoa. Nói về lựa chọn này, anh cho biết: "Lĩnh vực khoa học đời sống không thiếu người giỏi, nhưng thiếu tài năng nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng".

Anh luôn trăn trở về việc áp dụng lý thuyết sinh học vào ngành công nghiệp hóa. Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Trần Quốc Cường - Giám đốc Trung tâm Sinh học tổng hợp (thuộc ĐH Thanh Hoa), Lan Vũ Hiên nghiên cứu thành công quá trình sản xuất nhựa PHA.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Vũ Hiên học thạc sĩ tại Đại học UC Berkeley (Mỹ), chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Năm 2021, anh về nước theo lời mời của giáo sư Cường khởi nghiệp. Tháng 2/2021, Giáo sư Trần Quốc Cường cùng Lan Vũ Hiên thành lập Công ty TNHH Công nghệ Sinh học PhaBuilder Bắc Kinh (gọi tắt là Nhà máy PhaBuilder), chuyên sản xuất nhựa PHA.

Quá trình khởi nghiệp của anh gặp nhiều thách thức: "Khi bắt tay vào làm, tôi nhận thấy ngành công nghiệp hoá phát triển chóng mặt. Áp lực của tôi lúc đó phải làm sao để đẩy nhanh ngành công nghiệp sản xuất nhựa PHA".

Chưa đầy 6 tháng thành lập, PhaBuilder nhận được 359 triệu NDT (1.229 tỷ đồng) tiền đầu tư. Lan Vũ Hiên cho rằng, lợi thế là nhà máy tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhựa sinh học PHA ở Trung Quốc.

Ban đầu, nhà máy thử nghiệm sản xuất thành công 5.000 tấn nhựa PHA. Sau đó, đưa vào dây chuyền chính thức số lượng 30.000 tấn/năm. Hiện tại, có thể sử dụng nhựa sinh học PHA xử lý môi trường ô nhiễm thay thế carbon trung tính cho nhựa từ dầu mỏ. Nếu dùng nhựa thông thường sẽ mất trăm năm, trong khi nhựa PHA phân hủy sinh học chỉ từ 1-5 năm.

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học PhaBuilder Bắc Kinh (nhà máy PhaBuilder). Ảnh: Baidu

Sản xuất nhựa PHA thành công, giúp PhaBuilder tiếp tục áp dụng thêm công nghệ sinh học công nghiệp mới (NGIB) tạo ra 1 số sản phẩm như: PHB, P34HB, P34HBHV, P4HB và PHBV... ứng dụng vào in 3D, y tế hay làm đẹp...

Hiện nay, PhaBuilder sở hữu dây chuyền sản xuất nhựa PHA lớn nhất Trung Quốc và đứng thứ 3 thế giới sau: Kaneka của Nhật Bản và Danimer Scientific của Hoa Kỳ. Công ty được định giá hơn 2 tỷ NDT (6.820 tỷ đồng). Sau 2 năm thành lập, nhà máy đã hợp tác với hơn 500 công ty hàng đầu thế giới và đang tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

'Xây dựng điều lớn từ những thứ nhỏ'

Để xây dựng chuỗi công nghệ sinh học phát triển, đột phá ở mọi thời điểm, CEO 26 tuổi cho rằng, ngoài yếu tố con người, công tác quản lý phải phù hợp với từng giai đoạn: "Là lãnh đạo, tôi luôn kích thích tính tự chủ của nhân viên và tạo ra động lực giúp họ gắn bó với công việc".

Hiện nay, số lượng nhà khoa học ở Trung Quốc nhiều, nhưng thường tập trung nghiên cứu lý thuyết. Anh hy vọng 3-5 năm tới, các nhà khoa học trong nước cho ra đời nhiều kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng.

"Nhà máy của chúng tôi là đơn vị sản xuất nhựa sinh học PHA lớn nhất Trung Quốc. Sự kết hợp giữa PhaBuilder và lực lượng nghiên cứu giỏi, góp phần tạo ra tiềm năng sản xuất mạnh. Theo logic, nếu công ty chú trọng giảm chi phí sản xuất, yêu cầu về nhân tài sẽ khác. Do đó, chiến lược hiện tại của PhaBuilder vẫn tập trung chiêu mộ nhân sự giỏi", CEO 26 tuổi cho biết.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 24, hiện Lan Vũ Hiên sở hữu công ty trị giá 6.820 tỷ đồng. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, sau 2 năm khởi nghiệp, Lan Vũ Hiên nhận thấy để sản phẩm mới tiếp cận được với khách hàng rất khó khăn. Do đó, PhaBuilder sẽ tập trung xây dựng chiến lược thu hút khách hàng. Trong tình hình kinh tế thách thức, Lan Vũ Hiên hy vọng doanh thu của công ty vẫn ổn định.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 26, Lan Vũ Hiên tiết lộ nguyên tắc bản thân luôn tuân thủ: "Xây dựng điều lớn từ những thứ nhỏ mang lại giá trị cao trong tương lai". Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, CEO PhaBuilder nhiều lần được tạp chí, viện nghiên cứu vinh danh.

24 tuổi, Lan Vũ Hiên góp mặt trong danh sách 'Hurun China under 30s to watch' năm 2021 do Viện nghiên cứu Hurun công bố. Năm 2022, anh nằm trong danh sách 'Forbes China 30 under 30' do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn và tiếp tục được Hurun tôn vinh là Doanh nhân trẻ tiên phong khởi nghiệp sáng tạo dưới 30 tuổi ở Phiên Ngung (Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo Forbes China