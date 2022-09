FPT Telecom úp mở thiết bị thông minh Make in Việt Nam mới

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, FPT Telecom sắp sửa ra mắt thị trường một thiết bị mới do đơn vị này sản xuất. Điều này trùng khớp với thông tin trước đó khi chỉ cách đây ít ngày, trên trang Facebook cá nhân, ông Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT Telecom vừa úp mở về việc sẽ cho ra đời một thiết bị Make in Việt Nam.

Theo đó, ông này cho biết, vào ngày 6/9 tới, giới công nghệ trong nước sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một thiết bị mới lần đầu tiên tại Việt Nam do chính FPT Play phát triển.

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về thiết bị bí ẩn của nhà sản xuất này. Tuy nhiên, động thái trên diễn ra đúng thời điểm tròn một năm ngày FPT Play và Truyền hình FPT công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành dịch vụ truyền hình FPT với tên chung mới là FPT Play. Do vậy, nhiều khả năng đây sẽ là một thiết bị dùng cho dịch vụ truyền hình.

Hình ảnh đầu tiên về thiết bị Make in Việt Nam bí ẩn của FPT Play. (Ảnh: Trọng Đạt)

Dự đoán này là có cơ sở bởi trong thông báo về việc hợp nhất thương hiệu, nhà sản xuất này từng cho biết đang hướng tới việc phát triển một hệ sinh thái nội dung. Đó sẽ là một hệ sinh thái giúp người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ truyền hình trên đa nền tảng, từ tivi, máy tính cho đến smartphone.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ Internet, công ty này đang ngày càng tập trung hướng sự chú ý vào lĩnh vực truyền hình, đăc biệt là truyền hình số. Đây hiện cũng là một trong số những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV và OTT lớn tại Việt Nam với khoảng 27 triệu người sử dụng.

Trong những năm gần đây, đơn vị này còn rất tích cực tham gia vào cuộc chiến bản quyền và không tiếc tiền cho việc đầu tư, phát triển các sản phẩm nội dung số.

Đối với mảng thiết bị phần cứng, FPT Telecom từng cho ra mắt nhiều thế hệ set-up box (bộ giải mã), giúp biến TV thường thành TV thông minh. Với những thông tin này, đây rất có thể sẽ là một mẫu TV Box tích hợp nhiều tính năng thông minh, cùng khả năng kết hợp với các thiết bị smarthome tốt hơn trước.

Nếu điều này được xác nhận là chính xác, đây sẽ là một thiết bị đáng để người dùng chờ đợi. Nhất là trong bối cảnh nhà sản xuất này đang cố tạo ra một sự thay đổi lớn sau thương vụ hợp nhất giữa FPT Play và Truyền hình FPT.

Sự xuất hiện của ngày một nhiều các sản phẩm trong nước đang mang tới làn gió mới cho thị trường Việt Nam, qua đó từng bước giúp các doanh nghiệp nội giành lại quyền kiểm soát cuộc chơi trên sân nhà. (Ảnh: Trọng Đạt)

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng FPT Telecom mà trong thời gian gần đây, xuất hiện ngày một nhiều các nhà sản xuất Việt dấn thân vào hành trình làm sản phẩm Make in Việt Nam. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy với sự xuất hiện của Lumi hay Vconnex với các sản phẩm nhà thông minh Make in Việt Nam. Hay mới đây nhất, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm nguồn mở - iWay của Việt Nam đã tung ra dịch vụ thư điện tử Email+ cạnh tranh trực tiếp với Google.

Nếu “Made in Vietnam" gắn liền với nội hàm chỉ nơi xuất xứ, tỷ lệ nội địa hóa, thuế quan, xuất nhập khẩu thì slogan “Make in Việt Nam" do Bộ Thông tin & Truyền thông khởi xướng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Make in Việt Nam” là thuật ngữ nhằm truyền tải chiến lược, lời hiệu triệu và sự chuyển dịch hướng phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Khi thực hiện chiến lược “Make in Vietnam", các doanh nghiệp sẽ phải sáng tạo nhiều hơn, thiết kế nhiều hơn, nhờ vậy phát huy trí tuệ Việt Nam, giải quyết được bài toán Việt Nam. Giá trị gia tăng tại Việt Nam vì thế cũng sẽ cao hơn so với việc chỉ đơn thuần là gia công, lắp ráp. Kể từ khi slogan này xuất hiện, rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ Make in Việt Nam mới đã ra đời.

Trọng Đạt