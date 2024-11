Một loạt doanh nghiệp bất động sản vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 và lũy kế 9 tháng, trong đó doanh thu môi giới bất động sản tăng mạnh trở lại, hoa hồng của doanh nghiệp về từ các dự án bán mới gần đây. Đây được xem là một tín hiệu cho thấy giao dịch trên thị trường địa ốc bắt đầu sôi động trở lại.

Doanh thu môi giới bất động sản tăng trong bối cảnh giá chung cư và nhà đất vài tháng gần đây được ghi nhận tăng rất mạnh tại Hà Nội và TPHCM. Tại Thủ đô, giá chung cư lên tới cả trăm triệu đồng/m2 dù ở ngoại thành, trong khi đất đấu giá ở những vùng ven cũng vọt lên cao ngất, cũng cả trăm triệu đồng cho mỗi mét vuông.

Trong báo cáo tài chính tài chính hợp nhất vừa công bố, trong quý III, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) của ông Lương Trí Thìn (ông Lương Ngọc Huy làm Chủ tịch) ghi nhận doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản đạt gần 353 tỷ đồng, cao gần gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, DXG đạt gần 829 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần so với 9 tháng đầu năm 2023.

Doanh thu từ bán căn hộ và đất nền của DXG trong 9 tháng cũng đạt hơn 2.172 tỷ đồng, so với mức 1.733 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu môi giới tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Không chỉ DXG, một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận doanh thu môi giới bất động sản tăng cao.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ - CenLand (CRE) do ông Nguyễn Trung Vũ làm Chủ tịch, cũng ghi nhận doanh thu môi giới bất động sản lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ, đạt hơn 1.043 tỷ đồng, so với mức 618 tỷ đồng.

CenLand lãi gần 16 tỷ đồng trong quý III/2024, so với mức gần 564 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lãi gần 32 tỷ đồng, so với hơn 1,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Thay vì “mỗi tháng chịu lỗ khoảng 2-3 căn chung cư để nuôi công ty” như hồi năm 2022 và đầu năm 2023 như chủ tịch CenLand chia sẻ, giờ đây doanh thu môi giới đã giúp DN này tăng trưởng khá mạnh.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG) của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn cũng báo doanh thu môi giới bất động sản trong quý III/2024 tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, từ mức 19,4 tỷ đồng lên hơn 41,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt hơn 91 tỷ đồng, so với gần 46,8 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) do ông Lê Thống Nhất làm Chủ tịch, cũng ghi nhận doanh thu môi giới bất động sản trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023 tăng tương ứng gần 23% và gần 29%, lên tương ứng gần 1,3 tỷ đồng và hơn 3,8 tỷ đồng…

Đây là những tín hiệu khá tích cực đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản và cả thị trường địa ốc bởi khoảng một năm trước đó hầu hết còn chìm trong khó khăn.

Hồi quý IV/2023, Khải Hoàn Land báo lãi bốc hơi 97% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu môi giới bất động sản sụt giảm nghiêm trọng, đã dẫn đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của KHG âm.

CenLand cũng trải qua một năm 2022 đầy khó khăn như hầu hết các DN bất động sản khác khi tín dụng ngân hàng bị thắt chặt, kênh huy động vốn qua trái phiếu bị kiểm soát, lãi suất tăng cao gây áp lực lớn cho người mua nhà và chủ đầu tư.

Tập đoàn Đất Xanh cũng từng rất khó khăn với đợt cắt giảm 4.000 nhân sự trong vòng 2 năm 2022-2023. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp môi giới bất động sản, đa số phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động khiến rất nhiều môi giới mất việc, chuyển nghề.