Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa trao số tiền 67.060.000 đồng đến gia đình anh Hoàng Văn Tuyến - nhân vật trong bài viết: “Hai vợ chồng và con gái 9 tuổi đều mắc ung thư”.

Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 67 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình anh Hoàng Văn Tuyến.

Anh Tuyến kết hôn cùng chị Dương Thị Hà, lần lượt sinh được hai người con là Hoàng Hoài Uyên (SN 2013) và Hoàng Hoài An (SN 2015). Tuy nhiên, khi Hoài An 8 tháng tuổi, hai mắt có triệu chứng bất thường. Đưa con đi khám, kết quả xét nghiệm khiến vợ chồng anh hốt hoảng. Bé An đã bị ung thư võng mạc cả hai mắt.

Giữa thời điểm con tái phát ung thư, chị Hà lại phát hiện bị ung thư trực tràng, buộc phải nhập viện điều trị gấp. Cùng một lúc, cả hai mẹ con đều mắc bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. Một mình anh Tuyến gồng gánh lo viện phí và thuốc thang cho vợ con.

Bất hạnh tiếp tục không buông tha cho họ khi tháng 2/2023 vừa qua, anh Tuyến nhận thấy sức khoẻ mình yếu dần, hay ho về đêm và xuất hiện những đợt sốt kéo dài. Đến lúc đi khám, anh không tin vào tai khi biết mình đã bị ung thư phổi giai đoạn 4.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình anh Tuyến đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Vừa qua, PV Báo và chính quyền địa phương đã trao số tiền hơn 67 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đến tận tay gia đình.

Xúc động trước món quà ý nghĩa, anh Hoàng Văn Tuyến gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và Báo VietNamNet.

Ông Nguyễn Tất Chung, Phó chủ tịch UBND xã Lê Thanh chia sẻ: "Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Tuyến. Đây là hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở địa phương, số tiền này đã giúp họ có thêm động lực chữa bệnh".