Sáng 29/11, một lãnh đạo Bệnh viện Việt Pháp cho biết, nhằm duy trì trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi không may cháy xảy ra, bệnh viện đã phối hợp với Công an quận Đống Đa, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Hà Nội) tổ chức tổng diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023.

Khói bốc lên từ tòa nhà.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Pháp, đây là hoạt động được duy trì thực hiện hằng năm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý cho cán bộ nhân viên khi không may có cháy xảy ra. Cùng với đó, góp phần nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa cháy, nổ cho mỗi người dân.

Theo đó, tình huống giả định vào khoảng 14h15 ngày 25/11, xảy ra cháy do chập điện tại khu vực tầng 6, nhà 7 tầng của Bệnh viện Việt Pháp.

Đám cháy xuất phát từ vị trí ổ điện trong phòng họp tầng 6 và nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy gây cháy lan toàn bộ khu vực tầng 6 và có 4 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng PCCC tiếp cận nơi xảy ra cháy.

Ngay khi phát hiện cháy, nhân viên an ninh đã nhấn chuông báo động triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ và gọi điện thoại 114 cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội.

Lực lượng PCCC cơ sở của bệnh viện nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận khu vực xảy cháy để sơ tán bệnh nhân và sử dụng trang thiết bị tại chỗ thực hiện chữa cháy ban đầu, đưa người bị nạn ra ngoài, di tản các tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang và hàng chục cán bộ, chiến sĩ của lực lượng PCCC Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC & CNCH đưa người đi cấp cứu.

Cùng với đó, triển khai đội hình phun nước qua lăng xe thang dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, toàn bộ người bị nạn được đưa ra ngoài an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, cán bộ Đội PCCC & CNCH Công an quận Đống Đa đã nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp diễn tập. Cùng với đó, hướng dẫn từng cán bộ nhân viên bệnh viện sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ làm sao để an toàn và hiệu quả.

Theo lãnh đạo bệnh viện, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa trong công tác phòng cháy, chữa cháy, toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện luôn chủ động trang bị, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tập luyện để chủ động xử lý khi không may có sự cố cháy, nổ xảy ra.