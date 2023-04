Trước đó, ngày 18/4, công ty tổ chức sự kiện ca múa nhạc Á Tây có buổi gặp gỡ hòa giải với gia đình nạn nhân.

Kết thúc buổi hòa giải, 2 bên ký giấy thỏa thuận trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Tờ Sohu đưa tin: "Gia đình nạn nhân không tiếp tục truy cứu trách nhiệm đơn vị biểu diễn. Công ty vẫn có thể tổ chức tiếp các buổi diễn xiếc khác bình thường".

Ngoài đền bù cho gia đình nạn nhân, công ty Á Tây còn bị phạt vì chưa hoàn tất thủ tục xin cấp phép biểu diễn xiếc ở chương trình nghệ thuật. Căn cứ vào kết quả điều tra, công ty Á Tây còn vi phạm quy định về biện pháp bảo hộ, phòng tránh tai nạn sân khấu. Việc sử dụng cần cẩu nhấc người lên cao trong đêm diễn cũng trái quy định.

Nữ diễn viên 37 tuổi qua đời vì ngã từ độ cao 10m.

Thi thể của nạn nhân đã được đưa về Hà Nam, Trung Quốc để an táng. Theo một người bạn, chồng của nạn nhân cho biết sẽ không diễn xiếc nữa. Sự việc này nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn.

Bà Hà - giáo viên một trường xiếc chuyên nghiệp ở Hà Nam, Trung Quốc - cho biết: "Thông thường, cần cẩu chỉ nâng lên độ cao 3-5m. Không may, nếu sự cố xảy ra, diễn viên cũng không ảnh hưởng tính mạng".

Bà chia sẻ thêm: "Tôi diễn xiếc trên không 25 năm nhưng cũng không sử dụng biện pháp bảo hộ như thắt dây an toàn. Nghệ sĩ là người quyết định có thực hiện thử thách hay không. Việc 2 vợ chồng không sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn là do sự kế truyền văn hóa chứ không phải quyết định liều lĩnh".

Trước đó, vợ chồng nữ diễn viên xiếc bị cho cũng có lỗi vì không thắt dây an toàn khi biểu diễn dù biết địa điểm tổ chức không có biện pháp bảo vệ. Sự thờ ơ và liều lĩnh này gây mất an toàn cho môi trường biểu diễn, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Giải thích thêm về việc này, giới diễn viên xiếc Trung Quốc lên tiếng bảo vệ: "Nghệ sĩ diễn xiếc trên không có thâm niên thường không đeo dây bảo hộ để tránh cản trở khi thực hiện động tác nhào lộn. Một tiết mục thành công hay không phụ thuộc vào sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai diễn viên".

Sau sự cố của nữ diễn viên, Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc kêu gọi các đoàn xiếc, đơn vị tổ chức sự kiện tuân thủ các quy định an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn trong lúc biểu diễn.

Thắm Nguyễn