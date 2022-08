Giá vàng 'bốc hơi' hơn 2 triệu, về còn 65 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước từ đầu tuần biến động khá mạnh, tăng, giảm chóng mặt. 2 ngày trước, giá vàng miếng tăng liên tục, với mức tăng khá mạnh. Trong hai ngày 1-2/8, giá vàng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn giá vàng 9999 của Công ty vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội tăng tới 1,45 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (3/8), giá vàng đã quay đầu giảm mạnh. Từ sáng đến đầu giờ chiều, giá vàng miếng đã giảm tới hơn 2 triệu đồng, về mốc 65 triệu đồng/lượng (mua vào).

Giá vàng miếng giảm mạnh (Ảnh: Nam Khánh)

Cụ thể, mở cửa thị trường ngày hôm nay (3/8), giá vàng 9999 được SJC giao dịch tại Hà Nội ở mức 67,3-68,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Doji niêm yết tại Hà Nội ở mức 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,15 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200.000n đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Đến chiều nay, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Lúc 14h42' ngày 3/8, giá vàng 9999 tại Hà Nội được SJC niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với buổi sáng. Cùng thời điểm, Công ty vàng bạc đá quý Doji giao dịch giá vàng 9999 tại Hà Nội ở mức 66-67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Dường như, đà giảm của giá vàng miếng vẫn chưa dừng lại. Tới 15h35' ngày 3/8, vàng 9999 được Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,8 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,8 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,8 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,3 triệu đồng/lượng 66,6 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,3 triệu đồng/lượng 66,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h35' ngày 3/8.

Như vậy, so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng 9999 của SJC hiện đã giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra; còn giá vàng 9999 của Doji hiện giảm tới 2,05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng 9999 hiện là 1,02 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới

Lúc 9h45' hôm nay (ngày 3/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.765 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 9 trên sàn Comex New York ở mức 1.781,5 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, đến chiều nay, giá vàng quốc tế có xu hướng đi ngang.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng gần 17 triệu đồng/lượng.