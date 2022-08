Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng chao đảo, lao dốc rồi lại bật tăng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 4/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h56' ngày 4/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h56' ngày 4/8

Kết thúc phiên giao dịch 3/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,02 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,00 triệu đồng/lượng - 66,50 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,80 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



SJC Đà Nẵng: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,02 triệu đồng/lượng



Doji Đà Nẵng: 65,00 triệu đồng/lượng - 66,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h hôm nay (ngày 4/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.768,2 USD/ounce, tăng 6,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 9 trên sàn Comex New York ở mức 1.784,4 USD/ounce, tăng 21,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.762 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.763 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/8 thấp hơn khoảng 3,2% (59 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/8.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt rồi bất ngờ giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng nhưng đồng USD và lợi tức trái phiếu tăng nhanh.

Giá vàng hôm nay: chao đảo vì biến động trên thị trường tài chính. Ảnh: Hoàng Hà

Vàng tăng giá mạnh vào đầu phiên giao dịch 3/8 trên thị trường Mỹ trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc lên cao điểm sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh và triệu tập đại sứ Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến đi của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc công bố các cuộc tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh vùng biển Đài Loan.

Rủi ro địa chính trị đã khiến dòng tiền đổ vào mặt hàng kim loại quý.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng chững lại khi đồng USD quay đầu tăng giá và lợi tức trái phiếu lên cao.

Dự báo giá vàng

Hiện giới đầu tư dồn sự chú ý vào động thái mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Một số quan chức Fed vừa cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi mạnh tay đến khi lạm phát hạ nhiệt.

Đây là tín hiệu cho thấy, Fed có thể sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD qua đó có thể tiếp tục tăng giá.

Theo Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans, ông kỳ vọng Fed nâng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm phần trăm trong tháng 9 và tiếp tục nâng thêm 25 điểm phần trăm đến đầu quý II năm 2023.

Hiện tại, các quan chức Fed đang đợi thêm thông tin để kết luận xem lạm phát đã đạt đỉnh chưa và nỗ lực chống lạm phát "chưa thể kết thúc sớm"

M. Hà