Giá vàng hôm nay 3/8: Sau cú tăng vọt lên đỉnh, vàng 'ngã ngựa'

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 3/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h42' ngày 3/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,3 triệu đồng/lượng 68,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,3 triệu đồng/lượng 68,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 67,3 triệu đồng/lượng 68,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,15 triệu đồng/lượng 68,15 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,4 triệu đồng/lượng 68,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h42' ngày 3/8

Kết thúc phiên giao dịch 3/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 67,40 triệu đồng/lượng - 68,42 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 67,35 triệu đồng/lượng - 68,35 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 67,40 triệu đồng/lượng - 68,40 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 67,50 triệu đồng/lượng - 68,30 triệu đồng/lượng



SJC Đà Nẵng: 67,40 triệu đồng/lượng - 68,42 triệu đồng/lượng



Doji Đà Nẵng: 67,35 triệu đồng/lượng - 68,35 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h45' hôm nay (ngày 3/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.765 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 9 trên sàn Comex New York ở mức 1.781,5 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 2/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.781 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.790 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 2/8 thấp hơn khoảng 2,2% (40 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 2/8.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt lên đỉnh 4 tuần do giới đầu tư lo ngại thế giới đối mặt thêm rủi ro địa chính trị.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc gia tăng khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có chuyến công tác châu Á và được lo ngại đến thăm Đài Loan vào tối thứ Ba.

Vàng tăng còn do hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm trong 1-2 phiên qua. Chứng khoán Mỹ hướng tới phiên giảm thứ 2 liên tiếp.

Theo Reuters, Thủ lĩnh Al Qaeda bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Đây là vụ lớn nhất giáng đòn vào nhóm này kể từ khi người sáng lập Osama bin Laden bị giết vào năm 2011.

Vàng tăng còn do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng.

Dự báo giá vàng

Một đồng USD đi xuống cũng khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo chuyên gia đến từ ED&F Man Capital Markets, giá vàng có thể tăng một chút về mức trung bình 1.800 USD/ounce vì đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong 8 khi mà nhiều số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ có dấu hiệu tồi tệ hơn.

Nhiều dự báo cho rằng, vàng hồi phục nhờ những động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trên Kitco, chuyên gia của Blue Line Futures cho rằng, vàng sẽ bị chốt lời mở mức 1.800 USD/ ounce.

M. Hà