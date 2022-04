Giá vàng hôm nay 12/4: Vàng lao dốc sau một cú tăng mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 12/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 300 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h ngày 12/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,95 triệu đồng/lượng 69,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,95 triệu đồng/lượng 69,60 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,90 triệu đồng/lượng 69,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,70 triệu đồng/lượng 69,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h ngày 12/4

Kết thúc phiên giao dịch 8/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,65 triệu đồng/lượng - 69,47 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 68,60 triệu đồng/lượng - 68,40 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,65 triệu đồng/lượng - 69,45 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 68,50 triệu đồng/lượng - 69,30 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h hôm nay (ngày 12/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.956,5 USD/ounce, tăng 5,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.958,5 USD/ounce, tăng 5,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.951 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.953 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/4 cao hơn khoảng 3,0% (56 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/4.

Giá vàng tiếp tục xu hướng đi lên.

Giá vàng trên thị trường quốc tế đảo chiều giảm nhanh sau một cú tăng mạnh vào đầu phiên. Áp lực chốt lời tăng nhưng sức hấp dẫn của vàng không hề nhỏ.

Vàng giảm mạnh sau khi tăng vọt từ 1.940 USD/ounce lên ngưỡng 1.970 USD/ounce. Cú tăng vọt đã khiến áp lực chốt lời lên nhanh.

Tuy nhiên, sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý còn lớn. Vàng vẫn ở mức cao trong nhiều tuần bất chấp đồng USD tăng mạnh trong những ngày gần đây. Chỉ số DXY, đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 tồng tiền chủ chốt khác lần đầu tiên trong 2 năm lên ngưỡng 100 điểm.

Vàng quay đầu giảm khi lên ngưỡng cản mạnh 1.965 USD/ounce.

Những người bắt đáy giá vàng ở quanh ngưỡng 1.915 USD/ounce đã bán ra chốt lời.

Vàng được dự báo sẽ chinh phục ngưỡng 2.000 USD nếu vượt thành công ngưỡng cản quan trọng 1.965 USD/ounce và sau đó là ngưỡng cản không mạnh lắm, ở mức 1.985 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự kiến rằng giá của các ounce vàng sẽ vượt quá 2.500 trong năm nay. Các nhà kinh tế của ngân hàng này cho rằng, sự gia tăng này là do chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục, và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, cùng với sự gia tăng nguyên liệu và sản phẩm sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Tim Moe, Đồng trưởng bộ phận Kinh tế Châu Á, Nghiên cứu Chiến lược & Hàng hóa, Goldman Sachs gần đây cho rằng, vàng có một vị trí trong danh mục đầu tư.

Vàng đã có một mức tăng khá tốt. Trong khi xu hướng thị trường chứng khoán vẫn chưa rõ ràng với việc các chỉ số đang củng cố sau một thời gian hoạt động tốt kể từ đại dịch COVID-19. Theo Goldman Sachs, giữ vàng trong danh mục đầu tư có thể là một biện pháp phòng ngừa tốt khi khi lạm phát tăng cao và Fed bắt đầu tăng lãi suất.

Trong điều kiện thực tế, lãi suất vẫn đang ở mức âm và với thị trường chứng khoán, vàng kém khả quan có vẻ đang có lợi.

V. Minh