Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 13/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 400 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h07' ngày 13/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 69,25 triệu đồng/lượng 69,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 69,25 triệu đồng/lượng 69,85 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 69,15 triệu đồng/lượng 69,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 69,20 triệu đồng/lượng 69,80 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h07' ngày 13/4

Kết thúc phiên giao dịch 12/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,85 triệu đồng/lượng - 69,52 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 68,80 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,85 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 68,70 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h12' hôm nay (ngày 13/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.969,7 USD/ounce, tăng 5,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.971,9 USD/ounce, tăng 5,9 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 12/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.964 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.966 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/4 cao hơn khoảng 3,6% (69 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng sau khi Mỹ công bố lạm phát trong tháng 3 tăng lên mức cao kỷ lục trong 40 năm: 8,5% do giá gas tăng mạnh, ảnh hưởng tới túi tiền của người tiêu dùng.

Giá vàng tăng mạnh do lạm phát lên đỉnh lịch sử.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, lạm phát của Mỹ vượt ngưỡng 8%. Lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt. Đây là lý do khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nhanh chóng đảo ngược chính sách tiền tệ nới lỏng.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 tăng 1,2% do chi phí xăng dầu, thực phẩm và nhà ở tăng cao. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ cơn bão Katrina năm 2005.

Lạm phát cao đã đưa ra lời cảnh bảo tới người Mỹ và gây sức nóng chính trị lên chính quyền Biden. Các cuộc khảo sát cho thấy lạm phát là nỗi lo lớn nhất của công chúng và nó làm tổn thương các đảng viên Dân chủ tại các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử quốc hội quan trọng vào mùa thu.

Theo các nhà kinh tế, đà tăng lạm phát có thể bắt đầu giảm xuống nếu giá dầu ổn định và tình trạng thiếu cung cuối cùng bắt đầu giảm bớt.

Tuy nhiên, có thể mất một vài năm hoặc thậm chí lâu hơn để lạm phát có thể giảm xuống dưới mức trước khủng hoảng, dưới 2%. Một số người thậm chí còn lo lắng rằng lạm phát sẽ còn cao tiếp tục gia tăng.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh lạm phát tăng cao và có thể gây ra suy thoái khi giá cả nhiều mặt hàng đã vượt tầm kiểm soát.

Theo Ngân hàng Mỹ (BofA), cú sốc lạm phát đang trở nên tồi tệ hơn khi các đợt tăng lãi suất bắt đầu và cú sốc suy thoái đang ập đến.

Giới đầu tư cho rằng, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan vì lãi suất cao sẽ kìm hãm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Và do vậy, vàng có thể sẽ trở thành kênh trú ẩn an toàn trong thời gian tới.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 USD/ounce trong năm nay.

V. Minh