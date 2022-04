Giá vàng hôm nay 14/4: USD tăng nhanh, vàng tiếp tục lên cao

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 13/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,82 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 69,15 triệu đồng/lượng - 69,75 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 69,10 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.976 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.978 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/4 cao hơn khoảng 4,3% (81 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/4.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục lên cao cho dù đồng USD cũng tăng mạnh so với các đồng tiền khác. Lạm phát cao kỷ lục khiến dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn.

Vàng tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố thêm thông tin cho thấy tình hình giá cả leo thang. Trong phiên liền trước, Mỹ đã công bố chỉ số lạm phát trong tháng 3 tăng lên mức cao kỷ lục trong 40 năm: 8,5% do giá gas tăng mạnh.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 3 cũng tăng 1,4% so với tháng 2, cao hơn so với dự báo mức tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PPI tăng 11,2%, một mức tăng cao kỷ lục.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, tăng giảm không rõ ràng.

Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng trở lại, lên trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Mặt hàng kim loại quý tiếp tục đi lên cho dù đồng USD lên mức cao nhất trong 2 năm. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ cũng lên rất cao, đạt mức 2,76%.

Dự báo giá vàng

Vàng tăng giá và hướng tới ngưỡng cản quan trọng 2.000 USD/ounce. Mặt hàng này được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 1.915 USD/ounce. Trước mắt, vàng cần vượt qua mức đỉnh trong phiên liền trước là 1.984,8 USD/ounce.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga-Ukraine sẽ kéo dài và khốc liệt hơn. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng đi lên cho dù USD lên giá theo những tín hiệu thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 USD/ounce trong năm nay.

V. Minh