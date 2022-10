Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng lao dốc sau khi Mỹ công bố lạm phát

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 13/10, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,02 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 67,00 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.650 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.654 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/10 thấp hơn khoảng 9,4% (171 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/10.

Giá vàng hôm nay: sụt giảm theo thế giới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc sau khi Mỹ công bố lạm phát cao hơn so với dự báo. Vàng trong nước chịu áp lực giảm sau khi lên trên ngưỡng 67 triệu hôm 13/10 và cao hơn vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7.

CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.

Lạm phát lõi (loại bỏ biến động của giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,6% trong tháng 9, cao hơn mức kỳ vọng tăng 0,4%.

Từ đầu năm, lạm phát lõi tăng 6,6%.

Việc lạm phát Mỹ tăng cao hơn so với dự áp gây áp lực lên thị trường. Đây là yếu tố sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ cho tới cuối năm.

Có thể thấy, lạm phát Mỹ đang có xu hướng gia tăng khi mà giá thực phẩm, giá thuê nhà và chi phí y tế đã áp đảo xu hướng giảm giá gần đây của năng lượng. Theo báo cáo, trong tháng 9, giá xăng ở Mỹ giảm 4,9%.

Đồng USD tăng mạnh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác. Chỉ số DXY đã lên mức 113,63 điểm, gần so với đỉnh cao 20 năm ở mức khoảng 114,5 điểm.

Dự báo giá vàng

Giá vàng chịu áp lực giảm mạnh và triển vọng tiêu cực vẫn còn khi đồng USD được dự báo vẫn trong xu hướng đi lên và còn treo cao trong thời gian dài. Kế hoạch tăng lãi suất của Mỹ còn kéo tới hết 2023 và tới 2024 lãi suất có thể vẫn còn ở mức cao.

Một đồng USD mạnh luôn gây áp lực giảm giá lên hầu hết các loại hàng hóa, trong đó có vàng.

Vàng cũng tiêu cực khi thế giới đối mặt với tình trạng thiếu tiền, thanh khoản eo hẹp ở hầu khắp các thị trường.

Tuy nhiên, sức cầu vàng có tín hiệu tăng trở lại khi giá xuống thấp và bất ổn địa chính trị ở nhiều khu vực còn khó lường.