Tỷ giá trung tâm ngày 14/3/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.967 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (14/3) được niêm yết ở mức 24.480 đồng/USD (mua vào) và 24.850 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 14/3 , giá vàng 9999 của SJC tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 81 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay 14/3/2024

Lúc 8h12' hôm nay (ngày 14/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.174,9 USD/ounce, tăng 9,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.181 USD/ounce.

Tới 19h30 tối 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới tăng lên 2.165 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.172 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/3 cao hơn khoảng 4,9% (102 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 65,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/3.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra và giảm 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào so với phiên liền trước, xuống còn tương ứng 80,7 triệu đồng/lượng và 78,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn bốc hơi khoảng 2,7-2,8 triệu đồng/lượng so với hôm 11/3, xuống còn 66,55 triệu đồng/lượng (mua) và 68,15 triệu đồng/lượng (bán), với vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu.

Rủi ro với vàng miếng SJC giảm bớt khi chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới quy đổi chỉ còn 15,3 triệu đồng (tính theo tỷ giá ngân hàng), so với mức chênh 17 triệu đồng/lượng phiên 12/3.

Tuy nhiên, theo kế hoạch, trong quý I, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố những đánh giá đối với Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng và có những biện pháp để ổn định thị trường này.

Giá vàng miếng SJC lao dốc trong phiên ngày 13/3 và vẫn có rủi ro giảm sâu hơn nữa. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hiện nay có mức chênh rất lớn so với giá thế giới. Nếu nguồn cung vàng miếng SJC được cải thiện, nhiều khả năng giá vàng miếng SJC sẽ tụt giảm sâu hơn nữa. Giới đầu tư hiện khá thận trọng với vàng, đặc biệt trong hai tuần tới. Gần đây, áp lực chốt lời đối với mặt hàng này khá lớn.

Tuy nhiên, có một thực tế là, giá vàng thế giới giảm không nhiều trong phiên vừa qua và đang có xu hướng tăng trở lại.

Mở cửa phiên giao dịch 13/3 trên thị trường New York (tối 13/3 giờ Việt Nam), giá vàng trên thế giới quay đầu tăng.

Vàng thế giới tăng trở lại cho dù Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết CPI tháng 2 tăng 0,4% so với tháng trước đó và tăng 3,2% so cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong 5 tháng.