Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng đảo chiều tăng cao

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 15/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h09' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h10' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,8 triệu đồng/lượng 67,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,8 triệu đồng/lượng 67,8 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,8 triệu đồng/lượng 67,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,7 triệu đồng/lượng 67,7 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 15/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 8-15/11

Kết thúc phiên 14/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường tiền điện tử sụp đổ, cơ hội cho giá vàng tăng ổn định. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h32' hôm nay (ngày 15/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.771,6 USD/ounce, tăng 15,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.773,6 USD/ounce, tăng 14,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.756,1 USD/ounce, giảm 13,91 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.759,4 USD/ounce, giảm 10,1 USD.

Giá vàng giảm ngay sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước, chấm dứt sau 7 tháng thua lỗ liên tiếp - chuỗi giảm giá dài nhất trong hơn 5 thập kỷ.

Kể từ khi Mỹ công bố lạm phát tháng 10 giảm, thêm vào đó thị trường tiền điện tử trải qua một giai đoạn suy thoái, vàng nhanh chóng trở thành tài sản được các nhà đầu tư chú trọng hơn.

Vàng được ghi nhận tăng 80USD trong tuần qua, được cho là hiệu suất tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2020. Nhưng điều quan trọng hơn tất cả đối với vàng vào lúc này là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhẹ tay hơn trong chính sách tiền tệ, khiến đồng USD sẽ giảm sức mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sự kiện sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried nộp đơn xin phá sản vào thứ Sáu tuần trước sẽ tạo lên sự biến động xấu ngoài sức tưởng tượng của thị trường này. Đó là lý do vàng được hưởng lợi nhiều hơn.

Chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman nói với Kitco News với hàm ý so sánh giữa vàng và tiền điện tử, rằng vàng có vai trò truyền thống - nó được tin tưởng và coi là nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng đã tăng đáng kể, nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng giá kim loại quý này sẽ tăng cao hơn nữa. Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Cholly của RJO Futures nói với Kitco News, vàng có thể sẽ leo lên 1.830 USD/ounce vào tuần tới.

Đối với vàng, tất cả còn phụ thuộc vào quan điểm của Fed. Nhiều nhà phân tích cho rằng, còn quá sớm để khẳng định Fed sẽ nhẹ tay trong lĩnh vực lãi suất sau khi lạm phát tháng 10 của Mỹ giảm. Do đó, thị trường vàng cần có thời gian lâu hơn để chắc chắn đợt tăng mới lần này sẽ ổn định.

Millman nói, vàng có thể leo lên mức 1.900 USD/ounce nếu như Fed thực sự ôn hòa hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, cộng thêm sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử.