Giá vàng hôm nay 17/11: USD hạ nhiệt, vàng giảm sâu

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 17/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h21' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h46' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 17/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 10-17/11

Kết thúc phiên giao dịch 16/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,72 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,60 triệu đồng/lượng - 67,60 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,60 triệu đồng/lượng - 67,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h32' hôm nay (ngày 17/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.767,4 USD/ounce, giảm 12,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.770,7 USD/ounce, giảm 12,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.780 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.783 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/11 thấp hơn khoảng 2,3% (41 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 16/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế ngừng tăng trong bối cảnh đồng USD chùng lại sau một đợt giảm nhanh và căng thẳng tại châu Âu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Chí Hùng)

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vẫn ở quanh mức 106 điểm, sau khi giảm nhanh từ đỉnh 115 điểm ghi nhận hồi cuối tháng 9.

Vàng bớt nóng sau khi Ba Lan cho rằng tên lửa rơi vào nước này là tên lửa đi lạc của Ukraine, qua đó làm giảm bớt lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại khu vực châu Âu.

Cụ thể, trên Reuters, Ba Lan và NATO cho biết, tên lửa có thể là do hệ thống phòng không của Ukraine bắn nhầm chứ không phải do Nga tấn công. Thông tin này làm giảm bớt mối lo ngại rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể lan ra ngoài biên giới nước này.

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO nói rằng Moscow, chứ không phải Kiev, cuối cùng phải chịu trách nhiệm vì đã bắt đầu cuộc xung đột, qua đó kích hoạt hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Vàng cũng chững lại do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư có độ rủi ro cao, trong đó có thị trường cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc thắt chặt tiền tệ sau khi lạm phát có tín hiệu đạt đỉnh. Chứng khoán Trung Quốc tăng vọt sau khi chính quyền Bắc Kinh có nhiều thay đổi về chính sách y tế và bất động sản.

Dự báo giá vàng

Tuy nhiên, theo tín hiệu phân tích kỹ thuật, vàng đang ở xu hướng tăng trong ngắn hạn và thu hút dòng tiền đầu cơ trên thị trường theo hướng tích cực.

Vàng còn được hỗ trợ bởi sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý gia tăng ở châu Á.

Bên cạnh đó, xu hướng đi xuống khá rõ của đồng USD cũng là yếu tỗ hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 12 và sớm đảo chiều chính sách hơn so với dự báo trước đó.