Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng thế giới giảm, trong nước chững lại

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 16/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giữ nguyên so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h31' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h33' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,7 triệu đồng/lượng 67,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,7 triệu đồng/lượng 67,7 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,7 triệu đồng/lượng 67,72 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 16/11

Kết thúc phiên giao dịch 15/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,72 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,70 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,70 triệu đồng/lượng - 67,70 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h42' hôm nay (ngày 16/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.776,1 USD/ounce, giảm 5,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.779,2 USD/ounce, giảm 5,8 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 15/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.782 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.785 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/11 thấp hơn khoảng 2,1% (31 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế trở lại với xu hướng tăng sau một đợt bán chốt lời khá ngắn và thị trường tài chính thế giới chao đảo. Đồng USD có dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt.

Giá vàng tiếp tục xu hướng đi lên theo đà giảm của USD. (Ảnh: Hoàng Hà)

Trong tuần trước, vàng đã chứng kiến một cú bứt phá mạnh từ dưới ngưỡng 1.700 USD lên quanh 1.740 USD/ounce sau khi Mỹ công bố lạm phát suy giảm nhanh và USD giảm giá. Lạm phát tháng 10 của Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 8,2% ghi nhận trong tháng 9 và xa dần kỷ lục 9,1% ghi nhận trong tháng 6.

Ngay sau đó, nhiều dự báo cho rằng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cân nhắc việc giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng tăng giá còn do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn giữa lúc thị trường tiền số thế giới chao đảo với vụ sụp đổ thứ hai: sàn FTX, sau vụ sụp đổ của đồng Luna và hệ sinh thái Terra hồi tháng 5.

Một số đánh giá cho rằng niềm tin vào thị trường tiền số giảm mạnh sau vụ sụp đổ thứ hai này.

Đồng Bitcoin được dự báo có thể rớt về mức 10.000 USD/BTC từ mức 16.700 USD/BTC hiện tại. Trước đó, hồi tháng 11/2021 đồng Bitcoin từng lên mức 64.200 USD/BTC.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia từ Forelive cho rằng, sức ép đối với vàng đã được giải tỏa và mặt hàng kim loại quý có thể lên cao nữa trong thời gian tới.

Nicky Shiels đến từ MKS PAMP cho rằng, yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho xu hướng tăng giá của vàng là sự kỳ vọng và chính sách tiền tệ của Fed. Vàng được dự báo sẽ sớm lên mức 1.768 USD/ounce.

Vàng được dự báo tăng trong bối cảnh USD dường như đã lập đỉnh và có tín hiệu đi xuống. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đã giảm từ đỉnh 115 điểm xuống dưới mức 106 điểm như hiện tại.

Dù vậy, vàng được đánh giá vẫn còn chịu áp lực chốt lời sau mỗi bước tăng lên sau khi nằm ở mức giá thấp trong một thời gian dài.