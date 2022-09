Giá vàng hôm nay 15/9: Giảm quá mạnh, vàng chìm sâu dưới vực

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h20' ngày 15/9, giá vàng 9999 của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 66,7 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h20' ngày 15/9

Mở cửa thị trường ngày 15/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 15/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,05 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 15/9

Biến động giá vàng SJC từ 8-15/9

Kết thúc phiên giao dịch 14/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,92 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,80 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h45' hôm nay (ngày 15/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.694,3 USD/ounce, giảm 8,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.704,1 USD/ounce, giảm 7,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Đêm 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.703 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/9 thấp hơn khoảng 6,5% (118 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế xoay quanh ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) do áp lực đối với mặt hàng này còn lớn. Đồng USD treo cao khi Fed tiếp tục chính sách tiền tệ cứng rắn.

Giá vàng thế giới chịu nhiều ảnh lực giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng ổn định quanh ngưỡng 1.700 USD/ounce sau khi tụt giảm trong phiên liền trước sau khi Mỹ công bố lạm phát tháng 8 không giảm như mong đợi (CPI tháng 8 ở mức 8,3% so cùng kỳ) cho dù giá năng lượng đã xuống khá nhiều.

Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không có sự điều chỉnh nhẹ tay nào sau những tín hiệu về các chính sách tiền tệ cứng rắn.

Thị trường trước đó phản ánh khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm trong cuộc họp 20-21/9 tới. Tuy nhiên, sau thông tin về lạm phát Mỹ còn rất nóng, nhiều người lo ngại Fed có thể nâng lãi suất thêm 100 điểm phần trăm.

Đồng USD ngay lập tức leo lên cao và vẫn đang ở quanh đỉnh cao nhất 20 năm.

Tính đến đầu phiên giao dịch 14/9 trên thị trường New York (đêm 14/9 giờ Việt Nam), chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - treo ở mức 109,6 điểm.

Báo cáo CPI tháng 8 là báo cáo quan trọng và là cơ sở để Fed đưa ra quyết định trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, các nhà phân tích tại Société Générale cho rằng, lạm phát cao kéo dài vẫn là một cơn gió ngược đối với vàng. Khi giá tiêu dùng tăng cao sẽ khiến Fed buộc phải giữ lãi suất tăng lên cho tới hết cả năm 2023.

Trong báo cáo mới, Société Générale đưa ra dự báo giá vàng sẽ giảm xuống 1.550 USD/ounce vào quý III/2023, trước khi hồi phục trở lại ngưỡng 1.900 USD/ounce trong năm 2024.

Theo Société Générale, các nhà chiến lược của tổ chức này, kỳ vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất vào cuối năm nay nhưng lãi suất thực tế sẽ vẫn ở mức tăng, ít nhất cho đến quý III/2023.

Trong bối cảnh đồng USD tăng trên phạm vi toàn cầu, các nhà đầu tư có thể sẽ tránh xa các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng. Société Générale cho rằng sẽ có một dòng tiền lớn chảy khỏi các quỹ ETF vàng.

Société Générale cũng dự báo rủi ro địa chính trị xung quanh Ukraine vẫn còn vào năm sau, nhưng những người tham gia thị trường đang tích hợp rủi ro này vào chiến lược của họ vì hậu quả của cuộc xung đột này trở nên dễ đoán hơn.