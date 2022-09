Giá vàng hôm nay 17/9: Cú đảo chiều bất ngờ, vàng tăng đột biến

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 17/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 17/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,35 triệu đồng/lượng 66,35 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 17/9

Biến động giá vàng SJC từ 10-17/9

Kết thúc phiên 16/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,57 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm sang phiên thứ tư liên tiếp (Ảnh:Chí Hùng)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 17/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.675,9 USD/ounce, tăng 10,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.683,5 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.665,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 6,3 USD xuống 1.660,5 USD/ounce.

Giá vàng chạm mức thấp nhất gần 2,5 năm trong bối cảnh USD và lợi tức kho bạc Mỹ tăng giá. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ 0,09%, đạt mốc 109,75.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

USD đã được hỗ trợ bởi quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp vào ngày 21/9.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với triển vọng lãi suất tăng lên mức 3,782%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm giảm nhẹ từ 3,422% xuống 3,411%.

CPI tháng 8/2022 đã tăng 0,1% so với tháng 7/2022, trái ngược với dự đoán giảm 0,1% của các nhà phân tích đưa ra. Một báo cáo riêng về lĩnh vực sản xuất công nghiệp ghi nhận mức giảm nhẹ, giảm 0,2% so với tháng 7.

Các nhà giao dịch đang tập trung vào cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào thứ 3 tuần tới. FOMC dự kiến ​​sẽ nâng lãi suất lên 0,75% trong nỗ lực của Fed nhằm giảm lạm phát.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát ở châu Âu đã lập kỷ lục tăng 9 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 11/2021. Trong tháng 7, tỷ lệ lạm phát của khu vực này là 8,9%.

Bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 1985 sau khi số liệu về doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến làm tăng thêm lo ngại rằng kinh tế Anh đối mặt với nguy cơ suy thoái kéo dài.

Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp trong cuộc họp vào tuần tới nhằm ứng phó với tỷ lệ lạm phát tăng gần gấp 5 lần so với mục tiêu 2%.

Dự báo giá vàng

Rupert Rowling, chuyên gia phân tích của của công ty dịch vụ tài chính Kinesis Money cho rằng, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, điều này sẽ tác động tới sự hấp dẫn của vàng.

Theo chuyên gia trên, nếu vàng giảm xuống dưới ngưỡng 1.600 USD/ounce, một số nhà đầu tư sẽ có động thái mua vào, khiến giá vàng đi lên. Tuy nhiên, nhiều khả năng vàng vẫn sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn.