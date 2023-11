Giá vàng quốc tế hôm nay 16/11/2023

Lúc 9h43' hôm nay (ngày 16/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.958,2 USD/ounce, giảm 13,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.961 USD/ounce.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua (Ảnh: Kitco)

Đêm 15/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 1.972 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.981 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/11 cao hơn khoảng 8,1% (148 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/11.

Tiếp tục đà giảm từ phiên trước, chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) giảm mạnh từ mức 104,8 điểm xuống 104,1 điểm vào đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: HH)

Đồng USD giảm sau khi lạm phát Mỹ bất ngờ thấp hơn dự báo, củng cố niềm tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng thêm lãi suất.

Cụ thể, lạm phát Mỹ trong tháng 10 không thay đổi so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,2% so với năm 2022 và không thay đổi so với tháng 9. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tháng này sẽ tăng 0,1% so với tháng 9.

Thông tin này mang đến hy vọng rằng giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ. Giới đầu tư tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh.