Giá vàng hôm nay 16/5: Đà giảm chưa dừng lại

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 16/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 60 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 30 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 16/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,5 triệu đồng/lượng 69,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,5 triệu đồng/lượng 69,5 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,5 triệu đồng/lượng 69,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,5 triệu đồng/lượng 69,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 16/5

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 68,56 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,57 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 16/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.810,7 USD/ounce, giảm 1,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.809,6 USD/ounce, giảm 1,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 9,3 USD/ounce xuống 1.812,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2022 trên sàn Comex New York giảm 16,4 USD xuống 1.808,2 USD/ounce

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hồi đầu tháng nhấn mạnh ngân hàng trung ương “sẽ không do dự” nếu cần thực hiện các biện pháp cực đoan để kiểm soát lạm phát và cảnh báo việc kiềm chế lạm phát sẽ gây ra “một số nỗi đau”.

Dữ liệu mới cho thấy mức tăng giá hầu như không chậm lại trong tháng 4, do đó làm tăng thêm lo ngại rằng Fed sẽ không thể đạt được "hạ cánh mềm" để tránh sự suy giảm kinh tế.

Chứng khoán toàn cầu giảm tuần thứ sáu liên tiếp khi mối đe dọa về suy thoái của Mỹ làm tăng thêm nỗi lo của các nhà đầu tư đang phải vật lộn với lạm phát tràn lan, biện pháp phong toả ở Trung Quốc và xung đột Nga-Ukraine.

Các nhà phân tích của hãng BofA Global Research chia sẻ danh sách kiểm tra đầu cơ, cho thấy rằng dù một số chỉ số, như lượng tiền mặt của nhà đầu tư, xuống đến mức nghiêm trọng, nhưng những chỉ số khác chưa lên đến mức như đỉnh điểm của các đợt bán tháo trước đây.

Dự báo giá vàng

Kết quả từ cuộc khảo sát vàng của Kitco News trên phố Wall tham gia cho thấy, chỉ có 12% cho rằng vàng tăng giá, 71% nhận định vàng tiếp tục giảm. Theo khảo sát trực tuyến, các nhà đầu tư có phần lạc quan hơn với 51% cho rằng vàng sẽ tăng giá, chỉ 31% cho rằng vàng giảm.

Chuyên gia Cardillo cũng cho biết mục tiêu giá ngắn vàng hạn của ông là 1.850 – 1.905 USD/ounce, viện dẫn các yếu tố ủng hộ gồm lạm phát phi mã và bất ổn địa chính trị.

Darin Newsom, Chủ tịch của Darin Newsom đánh giá, giới đầu tư vàng đã dồn hết sức để mua vào, đến nay thị trường khó bứt phá trở lại khi lực bán tháo quá mạnh và kéo dài. USD vẫn đang tăng khiến giá vàng chưa thể có tín hiệu hồi phục.

Còn Everett Millman, chuyên gia của Gainesville Coins cho biết, sự sụt giảm của giá vàng là do các nhà đầu tư bù lỗ ở các thị trường khác, đặc biệt là những khoản lỗ lớn đã thấy trên thị trường chứng khoán.

Bảo Anh