Giá vàng hôm nay 18/9: Kết thúc tuần giảm giá mạnh nhất

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên 17/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước và quốc tế từ 12 đến 18/9/2022.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 31,7 USD xuống 1.665,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York giảm 6,3 USD xuống 1.660,5 USD/ounce.

Giá vàng giảm 2,5% kể từ đầu tuần đến nay, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Trong tuần, thị trường vàng quốc tế chịu ảnh hưởng bởi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự tăng giá của USD.

Giá vàng giảm mạnh trong tuần qua (Ảnh: Chí Hùng)

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 109,64 điểm. Theo Investing, USD đã tiếp tục mạnh lên so với các loại tiền tệ khác do lo ngại về lãi suất tăng và suy thoái tiềm ẩn làm giảm khẩu vị rủi ro.

Fed được kỳ vọng sẽ tăng 75 điểm cơ bản vào tuần tới và Ngân hàng Trung ương Anh cũng được cho là có khả năng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp thứ 7 liên tiếp. Theo CNBC, có tới 16% các nhà đầu tư đang đặt cược là Fed sẽ tăng mạnh 1 điểm % vào cuộc họp tuần tới.

Trên Bloomberg, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Nomura thay đổi dự báo tăng 0,75 điểm % lên 1 điểm %. Một lộ trình tăng lãi suất mạnh là cần thiết để đối phó với lạm phát cứng đầu hiện nay. Tâm điểm tuần tới là kỳ họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 20-21/9.

Lãi suất USD tăng cũng khiến nhà đầu tư lo ngại rủi ro, rút vốn từ các thị trường mới nổi, quay về đầu tư tại thị trường Mỹ và một số thị trường phát triển khác để phòng tránh rủi ro và hưởng lãi suất cao.

Tháng 8, các quỹ ETF đã bán 51 tấn vàng. Kể từ đầu năm đến hết tháng 8, giá vàng đã giảm 5% và 102 tấn vàng đã chảy ra khỏi các quỹ ETF toàn cầu.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích nhận định, lãi suất tăng có thể báo hiệu sự suy yếu đối với vàng khi trên mức hỗ trợ quan trọng trong dài hạn.

Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của Oanda nhận định, giá vàng có khả năng giảm về 1.650 USD/ounce, thậm chí là sâu hơn nữa nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất một cách quyết liệt.

Colin Cieszynski, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA, cho hay, ông đang theo dõi mức hỗ trợ của vàng từ 1.680-1.675 USD. Nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ, vàng giảm có thể xuống 1.550 USD/ounce.