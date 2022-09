Giá vàng hôm nay 19/9: Cả 'bầu trời' u ám, giá vàng đồng loạt giảm

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 19/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 19/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,8 triệu đồng/lượng 66,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,8 triệu đồng/lượng 66,6 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,8 triệu đồng/lượng 66,62 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,55 triệu đồng/lượng 66,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 19/9

Biến động giá vàng SJC từ 12-19/9

Kết thúc phiên 18/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào)- 66,67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h12' hôm nay (ngày 19/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.668,8 USD/ounce, giảm 7,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.679,9 USD/ounce, tăng 3,4 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.675,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm ở mức 1.676,5 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn (Ảnh:Chí Hùng)

Giá vàng thế giới vẫn giảm 2,5% kể từ đầu tuần trước đến nay, sau khi từng chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Giới phân tích nhận định, tâm điểm của thị trường tuần tới là kỳ họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày 20 - 21/9.

Theo kết quả cuộc khảo sát 45 nhà kinh tế được thực hiện bởi Bloomberg, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp. Lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm thúc đẩy chính sách của Fed. Fed đã tiến hành 4 đợt tăng lãi suất kể từ đầu năm đến nay và lãi suất cho vay hiện trong ngưỡng 2,25 - 2,50%.

Chủ tịch Fed kỳ vọng thị trường lao động sẽ trở lại trạng thái cân bằng tốt hơn và điều đó sẽ đưa tiền lương trở về mức phù hợp hơn với lạm phát ở mức 2% theo thời gian.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 8 điểm cơ bản trong tuần qua lên 3,443% và sẽ lập mức cao nhất trong 11 năm mới nếu vượt qua con số 3,495% đã đạt được vào tháng Sáu. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo lợi suất có thể kết thúc năm ở mức 3,75%.

Nhà đầu tư lo ngại khả năng suy thoái kinh tế khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh gặp khó khăn bao gồm giá lương thực và năng lượng cao hơn trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng tuần này, các chuyên gia đều bày tỏ quan ngại. Có tới 63% các chuyên gia được khảo sát cho rằng vàng giảm giá, 18% dự báo tăng, còn lại là đi ngang. Còn theo khảo sát trên Main street, 38% người khảo sát cho rằng giá vàng tăng, 47% dự báo vàng giảm giá và 15% dự báo giá vàng đi ngang.

Everett Millman, chuyên gia về kim loại quý của Gainesville Coins, cho rằng, vàng giảm sức hút trong bối cảnh lạm phát tăng. Kỳ vọng tăng lãi suất khiến lãi suất thực tăng giá, điều này không có lợi cho giá vàng. Nếu Fed tăng giá, vàng sẽ giảm trong ngắn hạn.

Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của Oanda, nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất vào tuần tới, khả năng vàng sẽ phá vỡ mức 1.600 USD và vàng tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn. Ngân hàng trung ương chuẩn bị tăng lãi suất khiến cho vàng càng áp lực.

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cho biết mục tiêu tiếp theo của giá vàng sẽ là 1.615 USD đến 1.650 USD, và sẽ không loại trừ giá sẽ giảm xuống 1.500 USD vào năm tới.