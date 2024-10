Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,4-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng giữ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 81,9-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch 2/10, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h50' như sau:

Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 82.000.000 đồng/lượng 84.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 2/10

Tỷ giá trung tâm ngày 2/10/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.094 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (2/10) được niêm yết phổ biến ở mức 24.410 đồng/USD (mua vào) và 24.780 đồng/USD (bán ra).

Đến 8h40' hôm nay (ngày 2/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.659,3 USD/ounce, giảm 6,7 USD/ounce so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.680,2 USD/ounce.

Sáng 2/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 80,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 82-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng so với phiên liền trước.

Đây là diễn biến bất ngờ bởi giá vàng thế giới đã có những phiên giảm từ cuối tuần trước và đầu tuần này. Cùng với đó, giá vàng nhẫn trong nước giảm nhẹ khỏi đỉnh cao lịch sử, từ mức 83,45 triệu đồng/lượng (bán) xuống còn khoảng 83 triệu đồng/lượng (bán).

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,4-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 81,9-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tới 20h tối 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.666 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.688 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/10 cao hơn khoảng 29,2% (603 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 80,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/10.

Giá vàng miếng SJC lên 84 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Trong tuần trước, Israel đã liên tục có những đòn tấn công vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon và tuyên bố “xóa sổ” phần lớn dàn lãnh đạo Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah - Nasrallah. Tuy nhiên, một cuộc tấn công trên bộ như mới công bố có thể tạo rủi ro về bất ổn lan rộng tại Trung Đông.

Giá vàng thế giới tăng khá nhanh trở lại còn nhờ sức cầu bắt đáy mặt hàng này sau khi vàng rớt từ đỉnh cao 2.685 USD/ounce có lúc xuống 2.625 USD/ounce trong phiên giao dịch 30/9.

Giới đầu tư tin vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá, ít nhất tới giữa năm 2025 khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu cắt giảm lãi suất thêm khoảng 2 lần nữa trong phần còn lại của năm 2024 và sẽ có thêm vài lần nữa trong năm 2025 và 2026.

Do vậy, mỗi khi giá vàng điều chỉnh giảm mạnh lại xuất hiện lực cầu bắt đáy, qua đó đẩy giá mặt hàng này lên cao trở lại. Tuy nhiên, lực đẩy đối với vàng không còn lớn như trước đây.

Dự báo giá vàng

Trong một khảo sát của Kitco, tỷ lệ các chuyên gia Phố Wall cho rằng giá vàng sẽ tăng/giảm trong tuần này là ngang bằng nhau.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, lực cầu đối với vàng ở Trung Quốc có thể suy giảm sau khi chính quyền nước này vừa dồn dập đưa ra một loạt các biện pháp giải cứu nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Dòng tiền bất ngờ tìm đến chứng khoán Trung Quốc.

Vàng cũng chịu áp lực từ USD bất ngờ mạnh lên trong phiên 1/10 trong bối cảnh một loạt quốc gia khác nỗ lực bơm tiền ra hỗ trợ nền kinh tế.

Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) tăng trở lại về mức 101,2 điểm vào tối 1/10 (giờ Việt Nam), so với mức 100,36 điểm hôm 25/9, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 103 điểm hồi giữa tháng 8 và mức 106,25 điểm hồi cuối tháng 4.

Hiện vàng vẫn được thúc đẩy nhờ căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Dấu hiệu cho thấy, Israel chiếm ưu thế rõ rệt trong khu vực. Và rất có thể tình hình Trung Đông sẽ hạ nhiệt sau quãng thời gian nóng bỏng.