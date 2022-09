Giá vàng hôm nay 2/9: Chìm dưới đáy sâu, vàng còn 48,7 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 1/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,67 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,75 triệu đồng/lượng - 66,55 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,65 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,70 triệu đồng/lượng - 66,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 7h15' hôm nay (ngày 2/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.698 USD/ounce, không đổi so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.708,2 USD/ounce, tăng 1,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.698 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.707 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/9 thấp hơn khoảng 6,8% (123 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh đồng USD lại tăng vọt lên đỉnh cao 20 năm.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Vàng giảm mạnh xuống đáy 6 tuần, trong khi bạc giảm xuống đấy hơn 2 năm khi đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, trong khi mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu sụt giảm.

Giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Các nhà giao dịch đang chờ báo cáo tình hình việc làm được công bố vaaof sáng thứ Sáu từ Bộ Lao động Mỹ. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy con số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8 tăng 325.000 trường hợp, so với mức tăng 528.000 việc làm trong tháng 7.

Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,2%. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức cao nhất trong 15 năm, ở mức 3,51%. Đường cong lợi suất đảo ngược là một manh mối khác cho thấy một cuộc suy thoái kinh tế Mỹ sắp xảy ra.

Những tín hiệu này càng củng cố kịch bản Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cứng rắn hơn nữa với các chính sách tiền tệ.

Dự báo giá vàng

Vàng kết thúc tháng 8 giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

Theo nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper tại Standard Chartered, vàng có khả năng không giảm sâu hơn nữa vì phần lớn rủi ro giảm giá đã được định giá.

Theo Cooper, mặc dù vàng phải đối mặt với những rủi ro giảm giá đáng kể, nhưng mặt hàng kim loại quý cũng được hưởng lợi từ những điều kiện thuận lợi bao gồm rủi ro suy thoái, thị trường vàng vật chất phản ứng nhanh về giá và lạm phát gia tăng

Trên Kitco, RBC Capital Markets cho rằng, mặc dù vàng giảm 5 tháng liên tiếp nhưng không loại trừ kịch bản giá vàng vọt tăng trở lại, lên trên ngưỡng 2.030 USD/ounce vào mùa thu này.

Christopher Louney, chiến lược gia hàng hóa tại RBC Capital Markets, nói với Kitco News cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn là diễn biến khủng hoảng điển hình có lợi cho vàng.

M. Hà