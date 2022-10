Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng bật tăng dữ dội

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 22/10, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán so với buổi sáng. Cụ thể, lúc 14h05' ngày 22/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h05' ngày 22/10

Mở cửa thị trường ngày 22/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h12' ngày 22/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,6 triệu đồng/lượng 67,62 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,65 triệu đồng/lượng 67,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h12' ngày 22/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 15-22/10

Kết thúc phiên 21/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 22/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.657,9 USD/ounce, tăng 34,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.656,3 USD/ounce, tăng 31,9 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 4,7% xuống 1.623,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 0,29% xuống 1.624,4 USD/ounce.

Giá vàng châu Á hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp. (Ảnh:Hoàng Hà)

Chủ tịch Fed Philadelphia, Patrick Harker phát đi thông tin làm dấy lên lo ngại Fed tăng lãi suất và có khả năng nền kinh tế rơi vào suy thoái. Fed vẫn chưa hoàn thành việc tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn vì lạm phát cao vẫn đang tiếp diễn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2008 ở mức 4,239%.

David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, nhận định kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong năm tới, nhưng lạm phát có thể được kiểm soát mà không gây ra những tác động quá lớn về kinh tế.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Fitch Ratings dự báo kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái từ quý 2/2023, dù ở mức tương đối nhẹ và tài chính của người tiêu dùng mạnh sẽ góp phần hạn chế tác động.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ dự kiến tăng trưởng 0,5% trong năm 2023, thay cho dự báo tăng trưởng 1,5% mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 6/2022.

Theo các nhà kinh tế của Fitch, mức độ suy thoái của kinh tế Mỹ dự kiến ở mức vừa phải và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng từ 3,5% hiện nay lên 5,2% trong năm 2024.

Dự báo giá vàng

David Meger, chuyên gia đầu tư của High Ridge Futures cho biết, nếu lãi suất tiếp tục tăng cao, thị trường vàng sẽ chịu áp lực lớn trong thời gian tới. Các nhà đầu tư đang quan tâm tới lãi suất và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed.

Aude Marjolin, nhà phân tích hàng hóa tại S&P Global nhận định, giá vàng bị ảnh hưởng bởi biến động của kinh tế vĩ mô. Vàng đang gặp khó trong bối cảnh USD được nhiều nhà đầu tư quan tâm như kênh trú ẩn.