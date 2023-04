Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 20/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h42' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h25' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.020.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.400.000 đồng/lượng 67.020.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 20/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 13-20/4

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.350.000 đồng/lượng - 66.970.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 66.950.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.350.000 đồng/lượng - 66.950.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.350.000 đồng/lượng - 66.950.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 20/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.642 đồng/USD, tăng 16 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (19/4) được giao dịch quanh mốc 23.290 đồng/USD (mua vào) và 23.660 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 10h10' hôm nay (ngày 20/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.990,6 USD/ounce, tăng 20,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.003,6 USD/ounce, tăng 30,6 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có lúc xuống ngưỡng 1.970 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.973 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 19/4 cao hơn khoảng 8,8% (160 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế vào đầu phiên giao dịch 19/4 trên sàn hàng hóa Mỹ lao dốc, từ ngưỡng 2.000 USD/ounce tụt xuống ngưỡng 1.970 USD/ounce nhưng cũng nhanh chóng hồi phục nhờ sức cầu bắt đáy tăng nhanh.

Giá vàng giảm nhưng lực cầu bắt đáy tăng nhanh. (Ảnh: HH)

Chỉ khoảng mất khoảng hơn một tiếng sau khi mở cửa, giá vàng lại tăng nhanh trở lại lên ngưỡng 1.991 USD/ounce nhờ lực mua rất mạnh.

Vàng giảm vào đầu phiên trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khá mạnh vào đầu phiên. Trong khi đó, giá dầu thô cũng giảm nhanh.

Lời phát biểu của một số quan chức “diều hâu” của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong phiên liền trước đã gây ảnh hưởng khá mạnh tới thị trường tài chính Mỹ. Một số thành viên không có quyền biểu quyết của Ủy ban thị trường mở Fed (FOMC) cho biết, họ ủng hộ các mức lãi suất cao hơn và kéo dài.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Rapahel Bostic cho CNBC biết, ông muốn thấy lãi suất tăng thêm một lần nữa và được giữ ở mức trên 5% trong một khoảng thời gian để nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St Louis James Bullard nói với Reuters rằng nỗi lo suy thoái đang bị thổi phồng quá mức và ông ủng hộ lãi suất của Mỹ tăng lên mức 5,5-5,75%, từ mức 4,75-5% hiện tại.

Dự báo giá vàng

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ vài tuần trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

Fed được cho là khó có thể mạnh tay. Những phát biểu của quan chức Fed có thể chỉ làm thị trường lo lắng trong một khoảng thời gian ngắn.

Đồng USD giảm trở lại và vàng quay đầu tăng giá là tín hiệu cho thấy giới đầu tư vẫn đánh cược vào khả năng Fed sẽ vẫn phải cân nhắc khả năng giúp nền kinh tế tránh khỏi suy thoái kinh tế.

Đồng USD khó có cơ hội tăng cao cũng đồng nghĩa với việc giá các loại hàng hóa trong đó có vàng được hỗ trợ theo chiều hướng tích cực.