Giá vàng hôm nay 21/9: USD thành 'thiên đường', vàng tăng giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 21/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 21/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 21/9

Biến động giá vàng SJC từ 14-21/9

Kết thúc phiên giao dịch 20/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,67 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,60 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,65 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,95 triệu đồng/lượng - 66,55 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h12' hôm nay (ngày 21/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.666 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.672,8 USD/ounce, tăng 0,8 USD/ounce so với đêm qua

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 20/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.665 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.672 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/9 thấp hơn khoảng 8,6% (156 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/9.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục xuống dốc do đồng USD tăng giá mạnh ở vào thời điểm trước khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất với những tín hiệu rất cứng rắn từ các quan chức cơ quan này.

Những tín hiệu chính sách rất cứng rắn của Fed đã gây áp lực lớn lên các thị trường cổ phiếu và tài chính, nhưng lại đẩy lợi tức trái phiếu Mỹ cũng như đồng USD lên mạnh, biến trái phiếu và đồng bạc xanh thành các loại tài sản “thiên đường”, làm giảm sự hấp dẫn với kim loại quý.

Fed đang có cuộc họp 2 ngày 20-21/9. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào chiều thứ 4 (rạng sáng thứ Năm giờ Việt Nam).

Ủy ban thị trường mở FOMC của Fed được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm lần thứ 3 liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển ngày 20/9 đã tăng lãi suất cơ bản thêm 100 điểm. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng có cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm tuần này và cũng được dự báo sẽ nâng lãi suất.

Đồng USD tiếp tục xu hướng đi lên. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - lên trên 110 điểm.

Vàng thế giới tăng giá bất chấp Mỹ công bố số liệu nhà khởi công mới trong tháng 8 tăng mạnh 12%.

Dự báo giá vàng

Vàng chịu áp lực giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD được hỗ trợ bởi những tín hiệu chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ của Fed.

Tuy nhiên, áp lực này có thể giảm bớt vào cuối năm.

Theo SSI Research, đà tăng lãi suất của Fed vào cuối năm sẽ đi vào giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, một số dự báo khác bi quan hơn.

Trên Kitco, tỷ phú sáng lập ra Bridgewater Associates - Ray Dalio cho rằng, Fed có thể nâng lãi suất lên tới tối thiểu 4,5% (từ mức 2,5% hiện tại). Khi đó các thị trường cổ phiếu Mỹ sẽ giảm thêm 20%.

Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD được dự báo còn tăng mạnh, qua đó kéo giá vàng tiếp tục đi xuống.