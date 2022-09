Giá vàng hôm nay 22/9: Sau cú sốc từ Mỹ, giá vàng giảm thê thảm

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 22/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 22/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,85 triệu đồng/lượng 66,67 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,8 triệu đồng/lượng 66,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,95 triệu đồng/lượng 66,55 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 22/9

Biến động giá vàng SJC từ 15-22/9

Kết thúc phiên giao dịch 21/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65,95 triệu đồng/lượng - 66,77 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,85 triệu đồng/lượng - 66,60 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 65,95 triệu đồng/lượng - 66,75 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h10' hôm nay (ngày 22/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.658,2 USD/ounce, giảm 16,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.667,1 USD/ounce, giảm 14,9 USD/ounce so với đêm qua

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.675 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.682 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/9 thấp hơn khoảng 8,0% (146 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau bài phát biểu huy động quân dự bị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần hiếm hoi vàng và USD tăng cùng chiều.

Tuy nhiên, một đồng USD treo ở vùng đỉnh cao 20 năm ngăn cản đà tăng của vàng.

Theo CNBC, trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 21/9, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ““Phương Tây muốn hủy hoại nước Nga” và đã “vượt qua mọi ranh giới trong chính sách bài Nga của mình”.

Giá vàng hôm nay tăng dù USD leo thang. (Ảnh; Hoàng Hà)

Ông Putin cho biết đã ký sắc lệnh huy động lực lượng quân dự bị của Nga, áp dụng từ ngày 21/9 với quân dự bị có chuyên môn quân sự và kinh nghiệm hoạt động trong quân đội. Số quân nhân được huy động lần này sẽ lên đến khoảng 300.000 người.

Ông Putin cam kết sử dụng "mọi cách", “tất cả các phương tiện sẵn có” để bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nga. Và “đây không phải là một lời đe dọa suông.”

Putin cũng cáo buộc phương Tây tham gia vào vụ tống tiền hạt nhân chống lại Nga và cảnh báo một lần nữa rằng nước này có "rất nhiều vũ khí để đáp trả" các mối đe dọa từ phương Tây. Ông Putin cũng cho biết thêm rằng ông không hù dọa.

Đồng USD ngay lập tức tăng mạnh nhờ cả những rủi ro từ bài phát biểu của Putin cũng như quyết định tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, giới quan sát thị trường đang mổ xẻ thêm để rõ hơn những tín hiệu chính sách sau bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powelll.

Dự báo giá vàng

Vàng được xem là loại tài sản hưởng lợi khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, USD mới được xem là kênh trú bão an toàn nhất, là đích đến của những dòng tiền lớn nhất, đặc biệt trong bối cảnh Fed vẫn đang tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Một đồng USD mạnh luôn gây áp lực giảm giá lên vàng. Đây cũng là yếu tố kéo vàng đi xuống trong vài tuần gần đây.

Hiện rủi ro vũ khí hạt nhân đã xuất hiện và lớn dần. Nhiều định chế tài chính đánh giá rủi ro này là thấp. Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng loạt của thông tin cảnh báo của ông Putin trên các mặt báo khiến nhiều người lo ngại.

Trên Kitco, một nhà phân tích cho rằng, nếu cuộc chiến càng kéo dài và Nga không đạt được tiến triển, thì ông Putin sẽ càng bị đe dọa. Điều này có thể khiến tổng thống Nga thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo sự sống còn của chính mình.