Giá vàng hôm nay 22/7: Tăng dựng đứng sau cú lao dốc

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h45' ngày 22/7, giá vàng 9999 của SJC tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng lại giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 64,7 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 64,7 triệu đồng/lượng 66,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 64,7 triệu đồng/lượng 66,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h45' ngày 22/7

Mở cửa thị trường ngày 22/7, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,12 triệu đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h ngày 22/7, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 64,30 triệu đồng/lượng 66,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 64,30 triệu đồng/lượng 66,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 64,30 triệu đồng/lượng 66,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64 triệu đồng/lượng 66 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,30 triệu đồng/lượng 66,3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h ngày 22/7

Kết thúc phiên giao dịch 21/7, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 63,20 triệu đồng/lượng - 65,20 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 63,00 triệu đồng/lượng - 65,00 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 63,20 triệu đồng/lượng - 65,22 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 63,50 triệu đồng/lượng - 65,50 triệu đồng/lượng

SJC Đà Nẵng: 63,20 triệu đồng/lượng - 65,22 triệu đồng/lượng

Doji Đà Nẵng: 63,00 triệu đồng/lượng - 65,20 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h07' hôm nay (ngày 22/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.716,8 USD/ounce, tăng 12,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.733 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Đêm 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.704 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.702 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 21/7 thấp hơn khoảng 6,4% (117 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/7.

Giá vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng sau cú lao dốc. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý vẫn trong xu hướng đi xuống và có thể thêm một lần nữa thủng ngưỡng nhạy cảm 1.700 USD/ounce.

Trước đó, vàng tụt giảm xuống sát ngưỡng 1.680 USD/ounce do đồng USD tăng giá.

Vàng nhìn chung vẫn trong xu hướng giảm và nhiều áp lực bán khi mà quá trình dò đáy được cho là chưa kết thúc.

Vàng tạm thời lấy lại mốc 1.700 USD/ounce sau khi Mỹ công bố số lượng người nộp đơn thất nghiệp tăng vượt dự báo, qua đó kéo đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài và vàng nhanh chóng quay đầu giảm.

Hiện Mỹ đang đối mặt với lạm phát 9,1% và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải tăng mạnh lãi suất trong nhiều cuộc họp sắp tới. Đồng USD sẽ còn được hỗ trợ và mạnh lên, qua đó gây áp lực giảm giá lên vàng.

Vàng còn bị ảnh hưởng bời đà bán ra khi liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Gần đây, trên Kitco, nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ sớm mất ngưỡng 1.700 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Việc đồng USD được dự báo tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt mức 3% đang làm gia tăng áp lực lên vàng.

Bên cạnh đó, sự hồi phục của các thị trường chứng khoán cũng có thể sẽ gây thể gây thêm áp lực cho mặt hàng kim loại quý.

Mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu đang hạ nhiệt cũng tác động tiêu cực lên vàng.

M. Hà