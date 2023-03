Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều 24/3, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 13h25' như sau:





Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC cập nhật đầu giờ chiều 24/3

Mở cửa thị trường ngày 24/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h31' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h21' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.550.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.600.000 đồng/lượng 67.350.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 24/3





Biểu đồ giá vàng SJC từ 17-24/3

Chốt phiên giao dịch 23/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) – 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 24/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.600 đồng/USD, giảm 15 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (24/3) được giao dịch quanh mốc 23.310 đồng/USD (mua vào) và 23.680 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 23/3 ở mức 23.615 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450-24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h hôm nay (ngày 24/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.992 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.012,8 USD/ounce, tăng 41,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 24/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 56,87 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 23/3 giao dịch ở mức 1.970 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.971 USD/ounce.

Giá vàng tăng hơn 7% từ đầu tháng 3 tới nay. Vàng đang giao dịch gần mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce hồi tháng 3/2020. Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn tài chính.

Ngày 23/3, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết, Ngân hàng trung ương có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, nhưng cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh đó, một số sự kiện xảy ra trong hệ thống ngân hàng có khả năng thắt chặt các điều kiện tín dụng.

Tại phiên điều trần của Thượng viện, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, không cam kết bảo hiểm đối với tất cả các khoản tiền gửi. Cơ quan này tiếp tục xem xét từng trường hợp để xác định đó có phải là nguy cơ hệ thống hay không, không bảo hiểm chung cho tất cả tiền gửi.

Giá vàng tăng trở lại. (Ảnh: Reuters)

Tại Thụy Sĩ, Ngân hàng quốc gia tăng lãi suất chính lên 50 điểm cơ bản đồng thời cho biết, cuộc khủng hoảng ngân hàng Thụy Sĩ đã kết thúc.

Ngân hàng Anh sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, thị trường ổn định, tâm lý nhà đầu tư cũng đã ổn định sau khi các biện pháp ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng và tài chính toàn cầu có hiệu quả.

Suki Cooper, chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered cho biết, Fed đang cân bằng các rủi ro lạm phát và sự ổn định kinh tế. Hai yếu tố này đều có thể làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Fed tạm dừng tăng lãi suất có thể đưa giá vàng trở lại mức trên 2.000 USD/ounce.