Giá vàng hôm nay 26/9: Giá giảm mạnh, vàng sắp vào đợt bán tháo?

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 26/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 26/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,65 triệu đồng/lượng 66,47 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,65 triệu đồng/lượng 66,45 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,65 triệu đồng/lượng 66,47 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,65 triệu đồng/lượng 66,35 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,75 triệu đồng/lượng 66,35 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 26/9

Biến động giá vàng SJC từ 19-26/9

Kết thúc phiên tuần trước, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,8 triệu đồng/lượng (mua vào)- 66,62 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục có chiều hướng giảm

Giá vàng thế giới

Tới 9h12' hôm nay (ngày 26/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.640,3 USD/ounce, giảm 3,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.648,1 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ ở mức 1.644,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.645,1 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 18,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm, sau khi Cụ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất lên mức 75 điểm phần trăm. Điều đó đang khiến các nhà đầu tư ngày càng xa lánh với vàng, thị trường nhiều khả năng diễn ra những đợt bán tháo lớn.

Fed tăng lãi suất vào tuần trước khiến giá vàng đã mất giá 1,7% trong tuần. Nhiều dự báo, giá vàng tiếp tục mất giá do Fed tiếp tục có những tín hiệu tăng lãi suất lên mức 4,4% vào cuối năm và 4,6% vào năm 2023.

Theo lộ trình từ nay đến cuối năm, Fed sẽ tăng lãi suất lên 75 điểm phần trăm vào tháng 11 và 50 điểm phần trăm vào tháng 12. Lộ trình này sẽ là điều bất lợi cho giá vàng từ nay đến cuối năm.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Edward Moya nói với Kitco News, vàng có khả năng sẽ phá vỡ mức 1.600 USD/ounce, điều đó kéo giá vàng tiếp tục xuống sâu mức 1.540 USD/ounce trong tuần tới.

Tương tự, Giám đốc chiến lược thị trường hàng hóa toàn cầu của chứng khoán Bart Melek nói với Kitco News, giá vàng sẽ giảm xuống mức dưới 1.600 USD/ounce.

Tuần trước, có tổng cộng 19 chuyên gia thị trường tham gia cuộc khảo sát Phố Wall của Kitco News thì 10 nhà phân tích (tương đương 53%), cho biết giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. 6 nhà phân tích, tương đương 32%, cho biết họ kỳ vọng giá cao hơn trong thời gian tới và 3 nhà phân tích còn lại, tương đương 16%, có quan điểm trung lập với kim loại quý.

Giá vàng giảm tuần trước khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái khủng hoảng và hiện tại, tâm lý đó chưa được cải thiện.