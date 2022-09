Giá vàng hôm nay 27/9: Vàng xuống đáy, mất mốc 66 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h50' ngày 27/9, giá vàng 9999 của SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,1 triệu đồng/lượng 65,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,1 triệu đồng/lượng 65,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,1 triệu đồng/lượng 65,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,1 triệu đồng/lượng 65,9 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,3 triệu đồng/lượng 65,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h50' ngày 27/9

Mở cửa thị trường ngày 27/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h35' ngày 27/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,5 triệu đồng/lượng 66,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,5 triệu đồng/lượng 66,3 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,5 triệu đồng/lượng 66,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,45 triệu đồng/lượng 66,25 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,65 triệu đồng/lượng 66,25 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h35' ngày 27/9

Biến động giá vàng SJC từ 20-27/9

Kết thúc phiên ngày 26/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,60 triệu đồng/lượng (mua vào)- 66,42 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,70 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,30 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng thế giới

Tới 9h44' hôm nay (ngày 27/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.629,7 USD/ounce, giảm 15,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.637,2 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ ở mức 1.644,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.654,2 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 18,32 triệu đồng/lượng.

Theo George Milling-Stanley, trưởng chiến lược gia vàng tại State Street Global Advisors, giá vàng đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi ba thành phần của nền kinh tế Mỹ thể hiện sức mạnh phục hồi ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứ rắn.

Trong đó, USD tiếp tục duy trì sức mạnh trong hơn hai thập kỷ. Nhu cầu tiêu dùng đang tăng mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ đang có chiều hướng mạnh trở lại. Đây là 3 sức mạnh khiến vàng đang ngày càng lép vế.

Dẫu vậy, trong bối cảnh này, Milling-Stanley cho rằng, nhà đầu tư nên cất giữ vàng, coi vàng trong thời điểm hiện tại là một tài sản cốt lõi.

Nhiều chuyên gia nhận định, Fed sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ cứng rắn từ này đến cuối năm, thậm chí lộ trình tăng lãi suất kết thúc vào năm 2024.

Do đó, nguy cơ kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái ngày càng hiện hữu, về dài hạn, vàng có thể ổn định ở mức 1.675 USD/ounce .

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Trung ương báo hiệu rằng lãi suất của Fed dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mức 4,6% vào năm 2023.

Chỉ số Dow Jones chạm mức thấp nhất trong năm diễn ra vào cuối tuần trước và đang có chiều hướng lấy lại sức mạnh, trong ngắn hạn, vàng khó có thể ghi nhận một đợt phục hồi.

Vàng chỉ có thể hấp dẫn trở lại trong trường hợp nhu cầu đầu tư chứng khoán giảm. Rủi ro lớn đối với vàng trong thời gian tới sẽ giảm xuống dưới mốc 1.600 USD/ounce.

Ông Edward Moya, Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nói với Kitco News, sức mạnh đồng USD chưa tìm được mức đỉnh. Trong khi, tăng lãi suất của Fed hứa hẹn sẽ có những đợt điều chỉnh mạnh. Điều đó sẽ không giảm bớt cho đến khi lạm phát hạ nhiệt

Ông Moya nói thêm: "Vàng có thể hấp dẫn trở lại sau khi xuyên thủng mốc 1.600 USD/ounce, nhanh chóng xuống mức 1.540 USD/ounce và thị trường bắt đầu xuất hiện nhà đầu tư mua vào.

Ông Bart Melek, Người đứng đầu phòng thị trường hàng hoá chiến lược của TD Securities cũng cho rằng, vàng có khả năng giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce.