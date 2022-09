Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng quay đầu giảm giá

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 29/9, giá vàng 9999 của SJC giảm khoảng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, lúc 14h ngày 29/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mở cửa thị trường ngày 29/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 29/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 64,70 triệu đồng/lượng 65,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 64,70 triệu đồng/lượng 65,7 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 64,70 triệu đồng/lượng 65,72 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,70 triệu đồng/lượng 65,70 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,70 triệu đồng/lượng 65,70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 29/9

Biến động giá vàng SJC từ 22-29/9

Kết thúc phiên giao dịch 28/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 64,20 triệu đồng/lượng - 65,22 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 64,00 triệu đồng/lượng - 65,70 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 64,20 triệu đồng/lượng - 65,20 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 64,20 triệu đồng/lượng - 65,70 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 29/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.654,4 USD/ounce, tăng 12,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.662,9 USD/ounce, tăng 15,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.642 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.647 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 28/9 thấp hơn khoảng 9,8% (179 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/9.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại từ đáy 2 năm rưỡi. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động rất mạnh, khi giảm nhanh, lúc tăng vọt trở lại theo biến động của đồng USD và diễn biến xấu trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới.

Vàng tăng trở lại sau khi tụt giảm xuống sát ngưỡng 1.615 USD/ounce do đồng USD lên đỉnh mới trong 20 năm rồi thoái lui đôi chút.

Sức cầu bắt đáy khi giá xuống đáy 2 năm rưỡi cũng giúp vàng bật tăng lên.

Dòng tiền có xu hướng tìm đến các loại tài sản an toàn, trong đó USD là số 1 và vàng cũng giữ một vị trí quan trọng. Tiền đổ vào USD và một phần vào vàng trong bối cảnh thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán toàn cầu chao đảo với những biến động hoang dại.

Nhiều đồng tiền xuống mức thấp nhất trong hàng chục năm.

Đồng Nhân dân tệ chiều 28/9 xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 so với USD. Đồng bảng Anh vẫn tiếp tục dò đáy sau khi đã xuống mức thấp nhất 40 năm qua so với USD.

Dù vậy, một đồng USD mạnh kìm hãm đà tăng giá của vàng.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, giá vàng được dự báo sẽ hưởng lợi từ những bất ổn tiềm ẩn có thể xảy ra trên thị trường tài chính. Đó có thể là sự tháo chạy của các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ lớn khi mà các nền kinh tế gặp khó khăn và thị trường tài chính bất ổn.

Thực tế cho thấy, một đồng USD mạnh đang gây áp lực nghiêm trọng lên đồng tiền của nhiều quốc gia nhỏ hơn. Đây là điều rất đáng lo ngại đối với các quốc gia đã chịu đựng các cuộc khủng hoảng tiền tệ trong nhiều thập kỷ qua.

Kể cả những quốc gia lớn, trong nước năm qua, cũng đã thực hiện các bước để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thị trường tài chính toàn cầu khác. Tuy nhiên, khi mà tất cả cùng nỗ lực thoát hiểm, tránh một cuộc khủng hoảng, thì khủng hoảng có thể lại ập đến.

Khi các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ gặp khó khăn, dòng tiền sẽ có xu hướng chảy vào các loại tài sản an toàn trong đó có USD, vàng, bạc.

Dù vậy, USD hiện vẫn là ưu tiên số 1. Do vậy, sự bứt phá của vàng không được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, vàng cũng chịu áp lực khi mà lợi tức trái chính phủ Mỹ lên mức rất cao. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ đã lên sát 4%.