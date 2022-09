Giá vàng hôm nay 30/9: Tăng sốc, chiếm lại mốc 66 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 30/9, giá vàng 9999 của SJC tăng 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng, chiếm lại mốc 66 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 13h49' ngày 30/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,1 triệu đồng/lượng 66,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,1 triệu đồng/lượng 66,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,1 triệu đồng/lượng 66,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,8 triệu đồng/lượng 65,8 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,9 triệu đồng/lượng 65,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 13h49' ngày 30/9

Mở cửa thị trường ngày 30/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 30/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 64,85 triệu đồng/lượng 65,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 64,85 triệu đồng/lượng 65,85 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 64,85 triệu đồng/lượng 65,87 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,80 triệu đồng/lượng 65,80 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,80 triệu đồng/lượng 65,80 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 30/9

Biến động giá vàng SJC từ 23-30/9

Kết thúc phiên giao dịch 29/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 64,55 triệu đồng/lượng - 65,57 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 64,55 triệu đồng/lượng - 65,55 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 64,55 triệu đồng/lượng - 65,55 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 64,50 triệu đồng/lượng - 65,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h45' hôm nay (ngày 30/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.661,5 USD/ounce, tăng 7,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.669,3 USD/ounce, tăng 10,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.654 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.659 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/9 thấp hơn khoảng 9,2% (167 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt khi mà nước Anh và Trung Quốc có những biện pháp hỗ trợ đồng nội tệ.

Giá vàng thế giới tăng trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bộ Thương mại Mỹ hôm qua (29/9) cho biết, số liệu chỉnh sửa cuối cùng cho thấy GDP của Mỹ giảm 0,6% trong quý II/2022, không đổi so với dự báo của thị trường.

Thông tin này cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn ở nguy cao rơi vào tình trạng suy thoái.

Với tình hình sức khỏe không tốt của kinh tế Mỹ, nhiều người kỳ vọng vào khả năng nhẹ tay hơn của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, Fed đã tăng lãi suất lần thứ 5 và sẽ tiếp tục tăng cho tới cuối 2023. Lãi suất có thể lên tới mức 4,6%.

Đồng USD cũng hạ nhiệt sau khi Trung Quốc và Anh có những biện pháp can thiệp vào tỷ giá.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm 29/9 đưa ra cảnh báo cho những người tham gia thị trường tiền tệ “đừng đánh cược” vào sự biến động của đồng Nhân dân tệ (NDT).

Cảnh báo được đưa ra sau khi đồng Nhân dân tệ trượt xuống mức thấp kỷ lục kể từ 2008, dưới ngưỡng 1 USD đổi 7,2 NDT vào hôm 28/9, trong bối cảnh đồng USD lên mức cao nhất 20 năm so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt.

Hôm 28/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã buộc phải ra tay giải cứu thị trường trái phiếu để ngăn đà giảm giá không phanh của đồng bảng Anh.

Theo đó, BoE sẽ tạm ngưng kế hoạch bán trái phiếu Chính phủ vào tuần tới (để hút tiền về chống lạm phát đang ở mức cao kỷ lục, gần 10%) và tạm thời mua trái phiếu kỳ hạn dài để xoa dịu sự hỗn loạn trên thị trường.

Vàng thường có diễn biến trái ngược so với biến động của đồng USD.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng tăng trở lại nhưng đồng USD vẫn còn khá mạnh, và vẫn quanh đỉnh 20 năm. Theo kế hoạch, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 tới. Đây là yếu tố hỗ trợ cho USD và tác động tiêu cực tới vàng.

Tuy nhiên, nhiều người đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ có động thái tăng mạnh lãi suất, thêm 100-150 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11 tới. Thậm chí BoE có thể tăng sớm hơn.

Nước Đức cũng vừa công bố lạm phát tháng 9/2022 tăng vọt lên mức 10%. Nền kinh tế số 1 châu Âu cũng có thể sẽ buộc phải tăng lãi suất.

Đà tăng của đồng USD bị cản lại có thể hỗ trợ phần nào cho vàng.

Bên cạnh đó, vàng cũng được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị, trong đó có lời đe dọa hạt nhân từ phía Nga.