Giá vàng hôm nay 3/10: Vàng phập phù giảm về giá cũ

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 3/10, giá vàng 9999 của SJC lại giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, lúc 15h02' ngày 3/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,4 triệu đồng/lượng 66,42 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,4 triệu đồng/lượng 66,4 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,4 triệu đồng/lượng 66,42 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,4 triệu đồng/lượng 66,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,4 triệu đồng/lượng 66,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h02' ngày 3/10

Mở cửa thị trường ngày 3/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 3/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,5 triệu đồng/lượng 66,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,5 triệu đồng/lượng 66,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,5 triệu đồng/lượng 66,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,5 triệu đồng/lượng 66,5 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,4 triệu đồng/lượng 66,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 3/10

Biến động giá vàng SJC từ 26/9-3/10

Kết thúc phiên 1/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,42 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,4 triệu đồng/lượng.

Vàng chưa thoát khỏi vùng đáy (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h12' hôm nay (ngày 3/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.669,2 USD/ounce, tăng 7,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.677 USD/ounce, tăng 14,4 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.661,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.662,6 USD/ounce.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, so với giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công), giá vàng SJC trong nước chênh khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Chiến lược gia Michael Boutros của DailyFX cho biết, tuần trước, các chỉ số kỹ thuật của vàng rất tiêu cực, đặc biệt là sau khi giảm xuống dưới 1.680 USD/ounce. Nếu sự việc sụt giảm mạnh xuống dưới 1.600 USD/ounce có thể thị trường chứng kiến một đợt bán tháo lớn, không loại trừ, vàng có thể xuống 1.290 USD/ounce.

Vàng đã có một bước phát triển quan trọng vào giữa tuần trước, giá bắt đầu tăng từ mức thấp nhất trong 2,5 năm và có thời điểm tiến sát mức 1.700 USD/ounce. Thời điểm kết thúc phiên cuối tuần trước, giá vàng tương lai tháng 12 trên sàn Comex được giao dịch ở mức 1.673,70 USD/ounce, tăng hơn 1% trong tuần nhưng vẫn giảm tháng thứ sáu liên tiếp.

Căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine có thể là một trong những động lực ngắn hạn khiến vàng có thể vượt mức 1.700 USD/ounce. Diễn biến mới nhất cho thấy Nga sáp nhập 4 khu vực ở đông nam Ukraine, có thể xung đột ngày càng gia tăng.

Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, Bart Melek, cho biết, bất cứ lúc nào có sự gia tăng rủi ro địa chính trị, thì ít nhất cũng có một sự tăng giá tạm thời đối với vàng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng bất kỳ lợi ích địa chính trị nào đối với vàng có thể chỉ là tạm thời.

"Triển vọng vẫn không thay đổi, đồng USD đang trong thời điểm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất", Melek noi thêm

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, những gì vàng thể hiện trong hai tuần tới sẽ rất quan trọng, ảnh hưởng tới giá vào cuối năm. Mọi con mắt đang đổ dồn vào các dữ liệu việc làm và lạm phát trong 2 tuần tới. Ngoài ra, thị trường vàng hứa hẹn khởi sắc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và biến động thị trường gia tăng.

Chiến lược gia Michael Boutros của DailyFX lưu ý, diễn biến giá vàng cần phải theo dõi trong hai tuần tới, những gì xảy ra trong hai tuần tới về giá là điều tối quan trọng bởi cường độ tăng lãi suất bất thường của Fed sẽ gây áp lực nặng nề lên vàng.

Bên cạnh đó, Boutros nói với Kitco News: “Các chỉ số kỹ thuật rất ảm đạm, nếu giá vàng có thể vượt lên trên 1.706 USD/ounce, thị trường vàng có thể xóa tan vùng giá thấp ở thời điểm hiện tại”.

Tương tự, chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Cholly của RJO Futures nói với Kitco News: “Nếu thị trường vàng có thể quay trở lại trên 1.700 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ đạt được và có thể chạy lên 1.740 USD/ounce”.