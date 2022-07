Giá vàng hôm nay 5/7: Nước Mỹ tồi tệ nhất 50 năm, vàng tức thì tăng mạnh

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h ngày 5/7, giá vàng 9999 của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,2 triệu đồng/lượng 68,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,2 triệu đồng/lượng 68,8 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 68,2 triệu đồng/lượng 68,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,15 triệu đồng/lượng 68,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,15 triệu đồng/lượng 68,75 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h ngày 5/7

Mở cửa thị trường ngày 5/7, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 5/7, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,1 triệu đồng/lượng 68,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,1 triệu đồng/lượng 68,7 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 68,1 triệu đồng/lượng 68,72 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,1 triệu đồng/lượng 68,7 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,1 triệu đồng/lượng 68,7 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 5/7

Kết thúc phiên giao dịch 4/7, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,75 triệu đồng/lượng



SJC Đà Nẵng: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng



Doji Đà Nẵng: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,75 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 5/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.811 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.811,2 USD/ounce, tăng 1,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 4/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.809 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.810 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 4/7 thấp hơn khoảng 0,7% (12 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 4/7.

Vàng vẫn giữ giá trên ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau khi rớt về sát ngưỡng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh chứng khoán Mỹ ghi nhận 6 tháng đầu năm tồi tệ nhất kể từ 1970.

Trong 6 tháng đầu, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận một khởi đầu tồi tệ nhất từ năm 1970 với chỉ số tầm rộng giảm gần 20% do lạm phát cao. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần như không dự báo chính xác về lạm phát và đã tụt lại phía sau đường cong lãi suất, gây nguy hiểm cho thị trường và nền kinh tế vẫn còn mong manh sau đại dịch Covid.

Chứng khoán giảm khiến dòng tiền đổ vào các kênh đầu tư an toàn trong đó có USD và vàng.

Đồng USD tăng giá gây áp lực đối với mặt hàng kim loại quý. Tuy nhiên, sức hấp dẫn như một kênh trú bão thời lạm phát đã giúp vàng trụ vững trên ngưỡng 1.800 USD/ounce bất chấp áp lực không hề nhỏ.

Dự báo giá vàng

Vàng còn được hỗ trợ bởi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Dù vậy, mặt hàng kim loại quý chịu áp lực trước khả năng Fed có thể tăng lãi suất 75 điểm phần trăm trong kỳ họp tháng 7 này.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia có nhận định thiếu tích cực về vàng. Trong khảo sát mới nhất của Kitco, giới đầu tư cũng đã bớt lạc quan đối với vàng. Có 41% dự báo vàng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, trong khi số người kỳ vọng tăng là 31%.

Vàng bị bán khi Fed kiên định với lập trường “diều hâu” về chính sách tiền tệ.

M. Hà