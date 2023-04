Giá vàng trong nước hôm nay

Chiều 6/4, giá vàng 9999 của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 15h và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 13h52' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.500.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 6/4

Mở cửa thị trường ngày 6/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h08' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h31' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 6/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 30/3-6/4

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.550.000 đồng/lượng - 67.170.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.550.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.550.000 đồng/lượng - 67.150.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.600.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 6/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.601 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (6/4) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h44' hôm nay (ngày 6/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.010,4 USD/ounce, giảm 13,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.027,8 USD/ounce, giảm 0,2 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 5/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.024 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.028 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/4 cao hơn khoảng 11,0% (200 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 8,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm từ đỉnh 12 tháng sau cú tăng vọt do đồng USD suy yếu và nền kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu kém tích cực.

Giá vàng giảm nhưng vẫn rập rình lên đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại. (Ảnh: HH)

Vàng giảm giá chủ yếu do áp lực chốt lời sau khi mặt hàng kim loại quý này tăng bứt phá trong phiên liền trước. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn đang trong xu thế tăng trong ngắn hạn.

Giá vàng đang hướng tới đỉnh cao mọi thời đại là 2.078,8 USD/ounce ghi nhận vào tháng 3/2022.

Một đồng USD yếu đi và cú tăng vọt của giá dầu là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý.

Dự báo giá vàng

Trong một báo cáo gần đây, Chủ tịch và CEO JP Morgan Jamie Dimon cho rằng, nhu cầu vàng tăng vọt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ và châu Âu khiến dòng tiền tìm đến vàng. Ông cho biết thêm, cuộc khủng hoảng ngân hàng chưa kết thúc.

Số liệu việc làm không mấy tích cực của Mỹ vừa công bố đang khiến giới đầu tư đánh cược vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chấm dứt chuỗi tăng lãi suất, dù vẫn còn có một số ý kiến “diều hâu” từ vài quan chức của Fed.

Chỉ số CME Fed WatchTool cho thấy, có 50% khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 5 và để lãi suất điều hành ở mức 5%.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời điểm mà Fed đảo chiều chính sách tiền tệ đã tới rất gần. Đồng USD theo đó cũng sẽ giảm. Giá vàng có cơ hội tăng tiếp.