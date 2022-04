Giá vàng hôm nay 6/4: Vàng tăng vọt rồi giảm sâu

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h ngày 6/4, giá vàng 9999 của SJC giảm 50 nghìn đồng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,05 triệu đồng/lượng 68,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,05 triệu đồng/lượng 68,70 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,95 triệu đồng/lượng 68,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68 triệu đồng/lượng 68,70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h ngày 6/4

Mở cửa thị trường ngày 6/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h15' ngày 6/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Giá vàng mở hàng sáng 6/4.

Kết thúc phiên giao dịch 5/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,87 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,90 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay: Vàng tăng vọt rồi giảm sâu

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 6/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.922,5 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 1.925 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Đêm 5/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.932 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.934 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/4 cao hơn khoảng 2,0% (37 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt rồi giảm nhanh theo những diễn biến khó lường từ cuộc chiến Nga-Ukraine và biến động đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Vàng tăng khi mặt hàng có quan hệ mật thiệt với vàng là dầu tăng trở lại. Giới đầu tư lo ngại EU bổ sung đòn trừng phạt Nga, nhắm vào lĩnh vực năng lượng. Nguồn cung dầu khí toàn cầu sẽ bị thắt chặt hơn nữa và qua đó đẩy giá lên cao.

Căng thẳng EU-Nga lên cao sau khi Ukraine cáo buộc Nga sát hại gần 300 dân thường vô tội ở Bucha. Diễn biến mới có thể khiến các đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vừa ra tín hiệu ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung của EU.

Trong 24h qua, nhiều nước đã có các đòn ngoại giao lên Nga. Ý, Đan Mạch và Thụy Điển vừa cho biết sẽ trục xuất tổng cộng 48 nhà ngoại giao Nga. Đây là các nước tiếp theo trong Liên minh châu Âu (EU) dùng tới biện pháp này trong cuộc khủng hoảng ngoại giao sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Trên thực tế, giá dầu đã giảm đáng kể từ mức đỉnh hồi tháng trước. Tuy nhiên, mức giá trên 100 USD/ounce vẫn là rất cao và nó tác động tích cực tới giá vàng.

Đà tăng của vàng bị chặn lại khi mà Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán với Nga.

Dự báo giá vàng

Mặc dù vàng chịu áp lực chốt lời khá mạnh nhưng mặt hàng này vẫn được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng đi lên.

Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư ETF trên Kitco cho biết, ngay cả khi xung đột giữa Nga và Ukraine chấm dứt, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn khó được như trước. Giá hàng hóa vẫn sẽ cao và gây áp lực lạm phát lên các nền kinh tế.

Trong bối cảnh lạm phát cao, vàng là kênh đầu tư được lựa chọn.

