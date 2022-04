Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 8/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội tăng 50 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 8/4, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,25 triệu đồng/lượng 68,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,25 triệu đồng/lượng 68,9 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,1 triệu đồng/lượng 68,8 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,2 triệu đồng/lượng 68,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 8/4

Kết thúc phiên giao dịch 7/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,87 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 8/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.932,5 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 1.935,6 USD/ounce, tăng 0,6 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 7/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.933 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.935 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/4 cao hơn khoảng 2,0% (38 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/4.

Giá vàng vẫn trong xu hướng tăng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng nhanh từ mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tuần cho dù đồng USD tăng vọt.

Vàng lên giá trong bối cảnh chịu áp lực từ 2 phía. Một mặt những bất ổn từ cuộc chiến Nga-Ukraine khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Ở chiều ngược lại, lập trường cứng rắn của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đẩy USD tăng, qua đó khiến vàng suy giảm.

Nhà phân tích cấp cao tại World Gold Council Adam Perlaky cho rằng, các sự kiện địa chính trị gần đây đã cho thấy rõ ròng tiền đã đổ như thế nào vào vàng và mặt hàng này đã tăng nhanh ra sao.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các quỹ ETF có đảm bảo bằng vàng trên toàn cầu đã chứng kiến dòng vốn ròng 11,8 tỷ USD trong tháng 3 - mức cao nhất của dòng vốn hàng tháng kể từ năm 2016.

Tuy nhiên, vàng vẫn chịu áp lực bán ra sau khi biên bản của Fed cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương và khẳng định rằng các nhà hoạch định chính sách đã chuẩn bị sẵn sàng tăng lãi suất với mức tăng 50 điểm phần trăm trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Vàng cũng bị ảnh hưởng khi mà trái phiếu kho bạc bị bán tháo, qua đó đẩy lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2019. Lợi suất cao hơn đối với nợ chính phủ và các trái phiếu khác làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không có giá trị như vàng.

Tính từ đầu năm tới nay, vàng đã tăng 5,6%, với sự hỗ trợ một phần gắn liền với nhu cầu về tài sản trú ẩn khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, cũng như lo ngại về khả năng gia tăng lạm phát.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo tiếp tục trong xu hướng đi lên trong bối cảnh các nước sẽ tăng dự trữ vàng để phòng thủ trước các rủi ro. Nhật Bản, Trung Quốc và Anh hiện có mức vàng dự trữ đang thấp sẽ tung tiền mua vàng.

Vàng được dự báo sẽ tăng mạnh ở mức không ngờ khi mà lạm phát gia tăng và các nước bơm tiền mạnh trong thời gian qua.

TD Securities cho rằng, chiến sự Nga - Ukraine được dự báo tiếp tục ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá vàng. Các luồng trú ẩn an toàn gọi tên vàng. Chừng nào tiến độ về các cuộc đàm phán ngừng bắn và giảm leo thang vẫn còn khó nắm bắt, các nhà đầu tư vẫn sẽ giữ cho kim loại quý yên vị như một kênh trú ẩn an toàn.

V. Minh